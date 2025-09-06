竹縣義民勇士路跑逾千人參與 用運動全新打開義民文化

義民勇士路跑，今天有2組破千人一起上路奔馳。（記者黃美珠攝）

2025/09/06 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「文化30．義民勇士路跑」今天清晨超過千人於縣府文化局起跑，縣長楊文科也帶上孫兒一起參加4.5公里組，另有縣府多名一級主管響應活動，大家一起往新埔義民廟的方向邁開大步，用運動的方式全新打開客家百年的義民信仰。

今天天氣炎熱，楊文科的小孫兒一度想要「棄賽」；作為阿公，楊文科也不捨，低頭輕聲問他「要不要坐車先回去？」沒想到小朋友後來反而體貼地決定要繼續陪阿公，於是祖孫倆就在其他親友的陪同下，成功體驗4.5公里的賽事，也成為會場中讓人津津樂道的一段。

縣府文化局長朱淑敏說，義民勇士路跑賽事想要彰顯客家晴耕雨讀、忠義的精神，分12公里、和4.5公里2組跑友出賽，路線橫跨竹北、新埔2個鄉鎮，也各以文化局、新埔義民廟為賽事的兩端，讓所有跑友從城鎮跑回田鄉，看看新竹縣多樣的風貌。

這場賽事也是該局慶賀明年成立30週年的系列慶祝活動之一，更是今天早上「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」的起手式，邀請跑友們玩賽後直接參加義民文化祭的祈福儀式，欣賞「擔擔相傳．代代傳」的創意挑擔踩街秀，也欣賞「客家跨界客家義民藝陣舞劇」演出、「祈福祭祀大典」等精彩義民文化祭儀，用運動的方式全新打開義民節這個客庄重要的盛會。

今天義民勇士路跑中12公里男子組的前10名飛毛腿，在終點站的新埔義民廟前與新竹縣長楊文科（左5）合影。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科今天也牽著孫兒一起體驗4.5公里組的路跑活動。（記者黃美珠攝）

義民勇士路跑，今天有2組破千人一起上路奔馳。（記者黃美珠攝）

