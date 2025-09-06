為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元普度供品最忌「諧音梗」 一零嘴幾乎是標配

    轄管關廟、龍崎的台南歸仁區戶政事務所進行中元普度，因國內少子女化嚴重，特地祭拜旺旺仙貝。（記者吳俊鋒攝）

    轄管關廟、龍崎的台南歸仁區戶政事務所進行中元普度，因國內少子女化嚴重，特地祭拜旺旺仙貝。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/06 13:19

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆7月15日，各地進行中元節普度，都會準備豐盛的供品，宴請好兄弟，但部分特定行業，有些東西謝絕上桌，主要在於諧音的忌諱，代表旺、忙的鳳梨與芒果，消防、警察等機關幾乎不拜，意味著出勤頻繁，並非好事，台南知名的民俗老師許伯福更指出，香蕉也應禁用，避免「招」遊魂進門；而市場熱賣的零嘴「乖乖」，因為名字討喜，祭祀活動上，隨處可見，等同「標配」，尤其最受學校歡迎。

    店家、廠商多希望生意興隆，警察、消防等單位的禁忌供品，卻成了他們的最愛，希望能財源廣進，與一般公家單位不同，台南歸仁地政事務所中元普度時，也拜起了旺旺仙貝，主任李俊德說，國內少子女化嚴重，他們工作忙碌的話，代表生育率的提升，因此虔誠祈求。

    部分地方警察單位在供品上會多準備紅棗與筍乾，祈求基層的波麗士能順利晉升巡佐或巡官，希望帶來好兆頭；一些醫護人員在中元普度時，避免選用西瓜類果汁的飲料，意味著常有病患在CPR（心肺復甦術），不太吉利，都同樣是取台語諧音，有的連「每日C」也視為禁忌。

    有些警、消單位也會盡量少用旺旺仙貝來祭拜好兄弟，與諧音的鳳梨、芒果一樣意思，代表治安、打火、救護的勤務繁多，等於地方不平靜；一般多認為香蕉、李子與高山梨避免拿來同時祭拜好兄弟，台語諧音「招‧你‧來」，鬼月期間，徒增困擾。

    許伯福則強調，普度是宴請好兄弟，鳳梨、高山梨的「來」享用，倒沒有問題，重點在於香蕉，切勿單獨使用在供品上，主要在於中元祭拜的對象為四方遊靈，並非親人，「招」陌生亡魂進門，真的不行。

    台南仁德區長黃素美今天也率領公所團隊在納骨堂舉行中元普度，並一併祭拜福德正神與無主先人，特地準備豐盛的供品，虔誠上香，祈求保佑，場面莊嚴、隆重。

    台南仁德區公所在納骨堂進行普度，祭拜福德正神。（記者吳俊鋒攝）

    台南仁德區公所在納骨堂進行普度，祭拜福德正神。（記者吳俊鋒攝）

    學校的中元普度，「乖乖」是必要的供品之一。（新化高中提供）

    學校的中元普度，「乖乖」是必要的供品之一。（新化高中提供）

