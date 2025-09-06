為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭創意普度文化祭 鐵牛車載大豬公遊街登場

    創意大豬公坐在鐵牛車上遊街，吸引民眾圍觀。（慈惠寺提供）

    創意大豬公坐在鐵牛車上遊街，吸引民眾圍觀。（慈惠寺提供）

    2025/09/06 13:33

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉大三鬮慈惠寺，主祀泥塑坐龍觀世音菩薩，廟方今晚將舉辦創意普度文化祭，除有神豬祭祀品，也邀請學子發揮巧思製作大豬公，將由鐵牛車載運遊街祈福，同時辦理人氣票選，現場還加碼冰雕秀，跳脫傳統莊嚴普度印象。

    慈惠寺董事長游金濚說，中元節是台灣民俗重要節日，民眾都會準備豐盛供品拜拜，尤其神豬是常見祭祀品，今年號召學校一起製作創意豬公，今天下午4點半將集合踩街，並邀請陳振益老師展示冰雕作品及冰雕秀。

    他說，今年共計13隻大豬公參與活動，將由鐵牛車載運遊街，除廟方製作2隻外，還有尚德村、惠好村、蓁巷村各1隻，員山鄉內國小則是出動8隻，另邀請員山、尚德、惠好、蓁巷等4個社區、共9組團隊參加踩街表演。

    慈惠寺歡迎民眾今晚共襄盛舉，晚上6點半至8點可參加創意票選，7點則是普度開香儀式，一起祈求觀音佛祖及眾神保佑家人平安、健康、工作順利；祈求祖先保佑家族興旺；祈求地基主保佑居家平安；邀請好兄弟享用供品。

    宜蘭縣員山鄉大三鬮慈惠寺辦創意普度，鐵牛車載大豬公遊街。（慈惠寺提供）

    宜蘭縣員山鄉大三鬮慈惠寺辦創意普度，鐵牛車載大豬公遊街。（慈惠寺提供）

    宜蘭大三鬮慈惠寺舉辦創意普度文化祭，除有神豬祭祀品，也邀請學子發揮巧思製作大豬公，將由鐵牛車載運遊街祈福。（慈惠寺提供）

    宜蘭大三鬮慈惠寺舉辦創意普度文化祭，除有神豬祭祀品，也邀請學子發揮巧思製作大豬公，將由鐵牛車載運遊街祈福。（慈惠寺提供）

