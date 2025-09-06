台語諧音「招你來旺」！中元普度NG水果 民俗專家︰避開香蕉、鳳梨即可

香蕉台語音「招」，與鳳梨「旺」連用成「招你來旺」，在中元普度時多被避開。（記者張聰秋攝）

2025/09/06 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天（6日）農曆七月十五日中元節，家家戶戶準備普度好兄弟，網路流傳的禁忌總讓人霧煞煞。民俗專家蒲慶峰表示，中元節拜拜心誠則靈，普度最重要的是心意，水果只要避開台語諧音「招」的香蕉和「旺」的鳳梨即可，其他都是見仁見智。

網路上流傳不少中元節「NG」水果名單，包括香蕉、李子、水梨、鳳梨，四種合起來有「招你來旺」之意，民間視為大忌。葡萄、荔枝、龍眼因為成串，象徵成群好兄弟聚集；釋迦外型酷似佛祖頭，被認為不敬；芭樂、番茄帶有「番」字或多籽，也有人避開。甚至有人提醒，若前述這些同時出現在供桌上，更被視為「大不吉」。

不過，蒲慶峰則有不同解讀，他說，龍眼取「龍眼」之意，有鎮煞避邪作用，梨子搭配紅柿則取「來去」，代表「善鬼」與「惡鬼」所有的好兄弟都來，來了就走，更有普度眾生的意義。他強調，供品沒有絕對禁忌，重點在於祭拜者的心念與善行。

彰化市華陽市場吳姓水果攤商表示，實務上最常被提醒避開的有香蕉、鳳梨、芭樂、梨子與成串葡萄，民眾選購時會特別小心。而適合的水果則以圓滿吉利為主，例如蘋果象徵平安、橘子與柳丁寓意吉祥如意、奇異果則有「吉利果」的稱號，紅柿、芒果也因外型飽滿而受到青睞。

雖然專家與攤商看法不同，但仍有許多水果被認為是普度的好選擇。水果攤商建議，當季的奇異果、桃子、水蜜桃、橘子、柳丁還有紅柿都很適合。

蒲慶峰強調，中元普度是為了表達對好兄弟的敬畏與慈悲心，因此挑選自己覺得心安的水果，誠心祭拜，才是普度真正的意義。

鳳梨台語諧音「旺」，與香蕉搭配有「招你來旺」之意，民間多認為不吉利。（記者張聰秋攝）

成串的葡萄象徵「一群好兄弟」聚集，常被視為中元節供桌上的禁忌水果。（記者張聰秋攝）

