    首頁　>　生活

    台南白河三官寶殿請戲酬神求赦罪、補財庫 還有贊普「米豬寶寶」

    米豬模樣可愛，還有七彩燈飾、插上普度旗，立即擺上供桌。（記者楊金城攝）

    米豬模樣可愛，還有七彩燈飾、插上普度旗，立即擺上供桌。（記者楊金城攝）

    2025/09/06 14:01

    〔記者楊金城／台南報導〕今天（6日）是民俗中元節，也是地官大帝神誕日，台南白河外角三官寶殿為慶祝地官大帝聖誕，舉辦祝壽也有普度，擺出160桌供品，最特別是贊普的創意「米豬寶寶」，造型卡哇依，來自信眾手作供品，許多信眾並前來補財庫、祈求赦罪，當地習俗是雇請布袋戲演出，地官大帝透過乩身為雇用戲班的信眾降示指點迷津、趨吉避凶。

    三官寶殿與外角社區舉辦「普度米豬手作體驗」，邀請長者與居民一同參與，透過導讀與手作活動，深入認識中元節的由來、文化內涵、三官寶殿廟史，完成的米豬模樣可愛，還有七彩燈飾、插上普度旗，立即擺上供桌，成為居民最有誠意、獨一無二的供品，並標註「來都來了，吃飽這一餐再走」，招待好兄弟。

    地官大帝並不是中元公、大士爺，拜的是虞舜，三官寶殿主委陳文進說，三官寶殿主祀天官、地官、水官大帝，今天農曆7月15日正是地官大帝神誕日，天官賜福，地官赦罪，水官解厄，信眾在中元節、地官大帝神誕日祭祀，有祈求赦免罪過、補足財庫之意。

    除了拜神、拜好兄弟，廟埕有6棚布袋戲演出酬神祝壽，外角當地的習俗是地官大帝會為請演布袋戲的贊助信眾消災祈福，由地官大帝的乩身在神明降後一一指點迷津。

    圖
    圖
