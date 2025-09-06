為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣「交通惡化」遭外媒批判 去年4大死傷指標中市全居冠

    根據交通部統計，去年四大交通死傷數據「台中市」全部居冠，是全台灣交通狀況最糟糕的城市。（資料照）

    2025/09/06 13:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕德國媒體《bne IntelliNews》專文批判台灣的交通惡化狀況，稱「每年死傷人數比911恐怖攻擊還多」，其中台中市的交通惡化狀況特別被提出來。根據交通部統計，四大交通死傷數據「台中市」全部居冠，是全台灣交通狀況最糟糕的城市。

    《bne IntelliNews》刊登一篇專文「台灣行人與駕駛共存的致命危機」，特別點出台中市曾經發生過車禍死亡案引來政治人物高調譴責，但對實際駕駛行為幾乎沒有改變，媒體幾天後便將焦點轉移。

    根據交通部「道安總動員」交通數據統計，去年（2024年）全台各縣市「每十萬人口的車禍死傷數」統計，台中市就有高達3288人，是全國最高；去年車禍事故總件數高達7萬1223件，是全國最多；去年台中市行人被車撞死的人數高達55人，是全國最多。

    台中市交通最可怕的是車禍的「兒童傷亡數」，去年有多達1939名0歲到12歲的兒童在台中市的道路上被車輛撞傷、撞死，甚至遠遠高於第二名的桃園市。去年桃園市有1352名0歲到12歲的兒童被車輛撞傷、撞死。

    雖然道路交通安全絕大多數責任歸屬是各縣市政府的交通主管機關，交通部道安司司長吳東凌日前也對此回應，數據看來確實有改善的空間，但改變不是一件容易的事情，最近這幾年大家可以體會到，台灣交通安全正在往好的方向來改變，「我們的努力，相信民眾可以感受得到」。

