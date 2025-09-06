中元最驚悚傳說》「台南最強女鬼」確有其人? 孔廟找得到牌位

台南孔廟節孝祠奉祀的「陳守娘」神主牌位。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/06 13:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中元普度，總少不了鬼故事的傳說。若說台南「最強女鬼」，非「陳守娘」莫屬。她的一生短暫卻充滿戲劇張力：19歲喪夫後守節，卻因拒絕衙門師爺覬覦而遭設計逼死，含冤而亡。死後她化作厲鬼，不僅復仇，還與神明對決，成為府城流傳百年的都市傳說。

導覽老師黃文鍠表示，陳守娘寡居後，夫家附近就是當時台灣府衙師爺處理公務的「經歷廳」，其中1名師爺覬覦其美色，施給重利與婆婆、姑姑合謀設局，陳守娘力拒不成，憤而自盡。然而，師爺竟顛倒黑白，聲稱是私情曝光，才使陳守娘羞愧自裁。名節受辱，她死後怨氣難消，開始頻頻顯靈。

請繼續往下閱讀...

據傳，府城居民在夜晚常見身穿素白衣裳女子到店家購物，但一到天亮，付的銀錢全變成紙錢，嚇壞眾人。情況嚴重後，地方只好請出「永華宮」主神廣澤尊王出面，竟演變成「女鬼大戰神明」。雙方談判數次，陳守娘提出「懲兇」與「入祠」兩大訴求，最後貪色師爺伏法，而她也被允許入祀台南孔廟節孝祠。今日在祠內，仍可見「陳守娘」牌位。至於這塊牌位是否真是傳說中的「陳守娘」，已無從考證，但「厲鬼復仇」故事卻流傳至今。

走訪台南，仍可循著故事軌跡一一探尋：生活地點的辜婦媽廟附近、祀奉廣澤尊王的永華宮、孔廟節孝祠內的牌位，還有東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、德化堂等地，據說都是陳守娘現身或鬥法場景。最後，不妨到孔廟祠堂前，靜靜看著那塊牌位，感受傳說裡的冤魂與時代悲劇。膽子不夠大的人，別忘了行程結束後，先來碗台南牛肉湯壓壓驚，才算完整體驗「台南最強女鬼」的故事之旅。

「全台首學」台南孔廟大成門西側為節孝祠孝子祠，是奉祀節孝婦女與孝子之祠堂。（記者洪瑞琴攝）

