夫路上求助！日籍孕婦臨產卡車陣 北投警火速開道送醫

北投分局長安派出所警員陳佑泰（左）、張哲誠。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/06 14:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警北投分局長安派出所，日前巡邏行經承德路七段與大度路口時，一名男子突然敲警方車窗尋求協助開道，因為他太太在車上出現產兆感到劇烈腹痛，員警聽聞後立即開啟警報器，一路鳴笛協助開道並引導護送至醫院，將原本1、20分鐘車程，縮短至5分鐘，令準爸媽相當感激。

北投分局長安派出所警員張哲誠、陳佑泰，年8月30日16時許，巡邏行經承德路七段與大度路口停等紅燈時，突有一名神情慌張焦急的吳姓男子敲巡邏車窗尋求協助，對方向警方表示，他29歲的日籍孕妻在車上出現產兆感到劇烈腹痛，請求警方協助開道護送至醫院。

請繼續往下閱讀...

員警獲悉孕婦狀況後，果斷駕駛巡邏車在前開道，沿路持續鳴笛，協助準爸爸駕駛的車輛快速通過車潮，安全抵達醫院，由醫護人員接手，將原本1、20分鐘車程，縮短至5分鐘，吳男相當感激警方的協助，對警方的熱心協助態度極為讚賞。

北投分局表示，本於為民服務精神，警方在緊急情況下可以協助開道護送，但在高速的駕駛下，民眾仍須隨時注意行車安全，另警方沒有救護設備，因此民眾如遇緊急救護情形，應請求119救護人員及救護車前來，才能得到更妥善的照護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法