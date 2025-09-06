1.1億改善基隆33校162間老舊廁所 更通風明亮

武崙國中廁所改善後乾淨明亮。（基隆市教育處提供）

2025/09/06 13:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府改善學生如廁環境，今年向教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」爭取老舊廁所整建經費，核定中央補助8778萬餘元，市府配合款2277萬餘元，總共1.1億元改善基隆市國中小33校162間老舊廁所，更通風、明亮。

教育處指出，這次國中小老舊廁所改善，主要是老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等為主，信義國小主任蔡祥麟誇完工後的廁所，很明亮、通風，連漏水的問題也都一併解決了；剛完工的長興國小廁所特別以「海洋教育」為主題，牆面繪製海龜、鯨魚等海洋生物圖騰，搭配藍色系線條與牆面設計，營造出具在地特色又富教育意義的藝術廁所。

教育處指出，市府從2023年就自籌2億經費，逐年改善23校校舍防水隔熱功能、優化學生學習環境，至今年3月已改善15校18棟校舍；此外，依據建築法辦理校舍耐震能力評估，針對有補強需求學校與漏水一併改善，共投入計1.1億餘元逐年改善本市4校、8棟校舍，今年武崙國小、八斗高中、建德國中在暑假開工，預計今年底完成驗收。

市長謝國樑表示，為了保障學校師生安全無虞並提升校園環境品質，持續加強學校校舍耐震補強及防水隔熱計畫，並加速改善學校老舊廁所，以提供學校師生一個清新明亮、舒適安全的校園環境。

百福國中老舊廁所改善後新穎又具美感。（基隆市教育處提供）

