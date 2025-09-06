2025全國義民祭在新竹縣 縣長夫婦表演挑擔奉飯秀、首由小學生「請神」

客委會副主委邱星崴（左起依序往右）跟新竹縣長楊文科、甘秀美夫婦共同率領眾人表演挑擔奉飯秀。（記者黃美珠攝）

2025/09/06 13:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是中元節，也恰逢每年農曆7月20日義民節前、新竹縣府主辦的「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」活動日，縣長楊文科、甘秀美夫婦早上偕同客委會副主委邱星崴、立委林思銘等，跟信眾共同表演義民挑擔奉飯秀，替下週四、11日即將來到的義民節宣傳，號召全國遊客義民節當天到新埔，深度認識這個全球獨一無二的客庄文化祭典。

楊文科說，今年的義民文化祭首度由小學生「請神」，並由男、女小學學童共同擔任祝禱生和禮生，併用四縣、海陸2腔調混聲朗讀祝文，落實性平精神，也是同時驗收新竹縣近年的客語傳承成果。

請繼續往下閱讀...

邱星崴說，類似的義民文化在日、韓也有，但他們都是紀念性質，只有台灣客庄才有既是祖先，也是神明的義民爺爺存在，是非常獨特的台灣本土信仰。

他說，今年的義民祭邁入第237周年，恰巧也是新竹縣府文化局成立30週年，這使得大家看到今天的義民祭典已不只是宗教性質，也具有節慶和社區文化意味，所以各項演出內容多元豐富，很多都使用客語，就連小朋友們也是直接用客語請神、誦唸祝文，這是文化往下扎根的展現，客委會相當樂見。

配合今年的義民祭典，縣府文化局也利用當年清朝乾隆皇帝御筆所留的「褒忠」2字，做成今年限定的限量平安符，由縣長楊文科當場在義民廟內過爐，再分送給信眾。

另外，這個義民平安符也搭配關西輪值祭典區內、台灣紅茶公司所產的茶產品，推出限量文創紀念禮盒，楊文科並當場致贈給邱星崴留念。

義民文化祭的請神工作，今年首度交由國小學童擔任。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科手捧今年限定的義民平安符過爐。（記者黃美珠攝）

一隻大紅色的創意神豬，領著踩街團隊一起來到新埔義民廟前，替今年的義民文化祭典掀起一波高潮。（記者黃美珠攝）

義民節將至，新竹縣府今天舉辦一年一度的義民文化祭，用創意挑擔秀幫忙宣傳和高調。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左）致贈今年的義民平安符文創禮盒，給客委會副主委邱星崴（右）。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法