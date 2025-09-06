台北水舞嘉年華下週登場！全新打造120米「雙水幕」水舞

「2025台北水舞嘉年華」將在9月13日於松山錫口碼頭彩虹橋登場。圖為去年活動照片。（北市觀傳局提供）

2025/09/06 13:00

〔記者孫唯容／台北報導〕「2025台北水舞嘉年華」將在9月13日於松山錫口碼頭彩虹橋登場，今年水舞展演在基隆河河面上全新打造120米「雙水幕」水舞平台，規模、特效全面升級。同時，活動期間天天都有超人氣巨型IP輪番亮相，每週週末也有‘主題舞台表演。台北市觀光傳播局表示，今年活動連續為期37天，每日18時30分至20時30分，天天都5場水舞展演。

觀傳局指出，今年活動全面升級特別規劃四大亮點，首先推出全台唯一的「雙水舞場域共演」，結合松山知名地標彩虹橋水幕與寬達120公尺的基隆河河面「雙水幕」水舞平台，雙平台同步展演，搭配流行音樂作為水舞展演曲目，打造前所未有的震撼視覺體驗。

請繼續往下閱讀...

第二大亮點，則為在9月13日開幕日和10月4日「追愛音樂祭」，精彩水舞展演再加碼，推出融合水舞與火焰的「水火共舞」，以及結合舞者演出的「人水共舞」，讓水舞展演再升級。第三大亮點，今年水舞嘉年華也攜手國際卡通IP，活動期間天天都有阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等巨型氣偶輪番登場，打造親子同樂的夢幻氛圍。

第四大亮點，活動期間每週末都有精彩主題舞台登場，這次特別安排卡通人偶見面會，由布麗、阿奇、蓋比、第一戰隊、光之美少女等國際卡通IP人偶，到現場跟民眾近距離互動，還有YOYO 家族藝人帶動唱跳演出、樂團音樂舞台等多元活動，打造適合親子共遊的歡樂水岸。

觀傳局表示，水舞嘉年華活動週週都有不同驚喜輪番登場，且水舞展演場域就位於松山錫口碼頭彩虹橋，交通便利，民眾可搭乘捷運至松山捷運站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，進入基隆河四號疏散門即可抵達。

觀傳局推薦民眾在參加活動前可順遊周邊景點，像是參拜歷史悠久的松山慈祐宮，感受濃厚的宗教人文氛圍，傍晚到饒河街觀光夜市，品嘗道地美味小吃；接著晚上再到河濱欣賞磅礡震撼的水舞展演，觀傳局特別邀請大家前來體驗一場融合水舞、燈光與音樂的夢幻嘉年華。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法