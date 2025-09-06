台灣每年車禍死亡皆達上千人 台中樂成宮中元普度特設功德牌位

台中樂成宮今年普度達六千多 桌，未來將有四千桌的供品要贈送給社福團體。（樂成宮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕德國媒體日前報導，台灣2022年因車禍造成死傷人數高於美國911恐攻喪生的總度人數，今天是中元普度，台中樂成宮在今年的普度，增加了普度因車禍死亡的牌位，除了安慰亡靈，更提醒民眾要注意交通安全。

今天是農曆7月15日，也就是中元普度，各宮廟都準備供品超渡好兄弟們而台中樂成宮是媽祖廟，香火盛行，相當靈驗，每年都進行普度，去年5427桌，今年6120桌，董事長何敏誠表示，加上今天已進行第三天的法會，今天則是普度，除了祭冤親債主、動物靈、嬰靈、歷代祖先、地基主外，還增加祭因車禍死亡的亡魂。

何敏誠指出，今天普度對象除了過去的亡靈外，今天特設因車禍而死的牌位，像日本的土地比台灣10倍大，人口則是5倍多，但台灣一年因車禍死亡的人數，竟跟日本一樣多，達三千人。

此外，德國媒體《bne IntelliNews》做了報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成逾3000人死亡，傷者更突破38萬人，指台灣因交通事故的死傷高於美國911恐攻喪生的總人數。

何敏誠表示，因此今年特別設立安奉車禍不幸遇難亡魂的功德牌位，藉此宣揚道路交通安全並肩負起宗教團體應協助宣導教育的精神。

今年樂成宮有6千多桌的供品，何敏誠表示，將會把四千桌供品贈送給社福團體，同時來協助弱勢。

台中樂成宮今年普度亡魂增加因車禍而亡的牌位。（樂成宮提供）

