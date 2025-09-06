9/8凌晨上演罕見月全食「血月」 嘉市民搶先觀月

嘉義市昨晚舉辦觀測天文活動，吸引許多家長帶小孩到場參加。（嘉義市政府提供）

2025/09/06 13:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕9月8日凌晨將上演月全食天象，還能看見罕見赤銅色月球「血月」，嘉義市5日舉辦「月全食語月圓，仰望星空共此緣」天文觀月活動，結合天文觀測、科普導覽、音樂演出與親子互動，讓嘉義市民搶先仰望星空。

嘉義市副市長林瑞彥說，2020年嘉義市舉辦日環食天文觀測活動，百年難遇，吸引國內外許多天文迷到嘉義市朝聖，盛況可說「萬人空巷」。如果日環食是上帝的金戒指，那月全食就像嫦娥送給大家的紅寶石，是自然界賜予最美的節日禮物，市府舉辦天文觀測活動，希望藉此強化市民對自然科學及天文教育的理解與興趣。

請繼續往下閱讀...

嘉義市天文協會理事長、蘭潭國小校長邱榮輝說，昨天活動邀請台北市天文科學教育館研究員詹佩菁擔任講師，帶領大家認識月全食成因與觀測重點，還示範望遠鏡操作教學與架設方式，讓大、小朋友在月全食前夕，透過望遠鏡了解看見月亮變化、月全食的成因。

據台北市天文科學教育館指出，月亮缺角變暗的「本影食」，將從9月8日凌晨零時27分初虧開始，直到3點57分復圓結束，期間月球將轉為赤銅色，全食階段長達1時23分，是未來15年內可見到紅月最長的一次，而且觀賞條件極佳，只要選擇西邊開闊地點，不需使用特別器材，用肉眼即可全程欣賞月全食奇景。

天文奇景月全食9月8日凌晨登場，還可看到罕見「血月」。（嘉義市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法