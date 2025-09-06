為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北辦中元動物聯合法會 農業局：市民寵物遺體免費火化

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

    2025/09/06 13:35

    〔記者黃子暘／新北報導〕今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動，與50多位飼主一同參加祈福法會。農業局長諶錫輝出席指出，市府長期倡導動保政策，2019年成立24小時動物救援中心至今，平均每年救援案量達1萬多件，另為鼓勵飼主「終養不棄養」，也提供新北市民寵物遺體免費火化，並與環保局合作推行路死犬貓善終計畫。

    法會上，佛光山住持有果法師率團與出席者一同為往生動物獻上供品，並誦經祈福，主桌擺設蘭花及總牌位，總牌位立有消災眾動物及超薦往生眾動物，場面莊嚴肅穆，除農業局、動保處、飼主及寵物外，動物友好團體如台灣動物保護行政監督聯盟、新北市獸醫師公會、新北市寵物公會等團體也出席參與，祈求消災解厄，並盼往生動物來世再投生善處。

    諶錫輝說，新北市寵物登記寵物犬貓數量多達33多萬隻，市府2019年起成立24小時動物救援中心，救援犬貓、野生動物及經濟動物高達1萬多件；為鼓勵飼主陪伴動物終老，提供市民寵物登記的過世寵物免費集體火化服務，另對於路死動物，與環保局合作執行路死犬貓善終計畫，專案處理路死犬貓遺體，2023年至今已幫助6877隻路死動物。

    動保處長楊淑方呼籲，請有意飼養寵物的民眾「懂牠、再養牠、終養不棄養」，也盼透過這場祈福法會安撫往生動物的靈魂，也提醒大眾對動物心存善念，一起營造動物友善城市。

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

    今（6）日是中元節，新北市府動物保護防疫處在板橋區毛寶貝生命教育園區舉辦「中元動物聯合法會 超薦萬靈祈福安生」活動。（記者黃子暘攝）

