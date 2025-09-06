北市內湖高溫橙色燈號 市區出現6級以上陣風、明午後防大雷雨

北市府提醒，內湖區高溫橙色燈號；今明需注意6-7級強陣風；明受熱帶低壓影響，要注意午後強降雨。（資料照）

2025/09/06 12:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府災害防救辦公室指出，中央氣象署今（6日）上午針對內湖區發布高溫橙色燈號，有出現38度高溫機率；另平地測得6級近7級陣風，今明仍有6至7級陣風發生機率；此外，因熱帶低壓TD19影響，明午後要留意大雷雨。

北市災防辦發布天氣提醒，中央氣象署上午11點28分對台北市內湖區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。民眾外出時請隨時補充水分，避免熱傷害。

請繼續往下閱讀...

受到較強東風影響，11點20分台北市平地於信義站測得6級陣風（13.7m/s），風速已接近7級陣風，評估今日白天至傍晚，台北市各區仍有6~7級陣風發生機率。

另，位於南海的低壓系統已於今日增強為熱帶性低氣壓TD19，位於鵝鑾鼻西南方580公里海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，預估將往西北登陸廣東一帶；雖對台灣無直接影響，但其所屬的低壓帶及外圍水氣將於明至後日影響台灣，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會。

災防辦指，目前評估台北市明日午後有發生短延時強降雨的機率，建議民眾明日午後避免前往山區或水域活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法