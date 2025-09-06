風災致報廢光電板昨全數清除 環境部下修影響數量為12萬1千片

業者在風災後將廢光電板棄置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，遭環保主管機關開罰。（環境部提供）

2025/09/06 12:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，成為社會關注焦點，環境部啟動監督及清運，包含日前被業者棄置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊1.7萬片，經連續開罰與要求清運計畫後，業者趕工加派車輛，昨（5日）已將相關堆置物品撤離，改善完成，總計受損影響下修為12萬1千片，其中有3.2萬片檢修後可再利用。

環境部長彭啓明表示，有關先前堆置在新庄滯洪池岸邊光電板及浮具，業者近期依改善計畫內容，連日趕工加派車輛，已在5日將相關堆置物品撤離，改善完成，丹娜絲總計造成33光電案場災損，原本初估約13萬5千片受影響，經光電業者分類整理後，下修風災總受損影響為12萬1千片。

請繼續往下閱讀...

彭啓明統計，約3萬2千片經檢修可再使用或再利用，約5萬6千片送交處理機構完成資源化，約3萬3千片已全數收集暫置於合法場地，後續逐步資源化，並針對違規業者依法懲處，強調政府一定會嚴格監督，確保業者負起責任，為環境討回公道。

至於社會最關心的「光電板是否造成水質污染」問題，環境部再次強調，已連續多次抽驗受損案場周邊水質，至今已完成四次抽驗，項目涵蓋多種重金屬，檢測結果各項數值均未超過標準，顯示水質狀況安全無虞，針對看到有類似紅褐色水質現象，為農地內既有的腐植土所造成，實與社會流傳謠言不符，檢測也無金屬污染。

環境部指出，目前國內已有具專業的資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。

環境部說，目前也已啟動《廢棄物清理法》修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。

業者在風災後將廢光電板棄置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，遭環保主管機關開罰。（環境部提供）

經環境部與地方環保主管機關等連日追蹤稽查，光電業者趕工，在9月5日終於將嘉義縣新庄滯洪池岸邊的廢光電板清除乾淨。（環境部提供）

經環境部與地方環保主管機關等連日追蹤稽查，光電業者趕工，在9月5日終於將嘉義縣新庄滯洪池岸邊的廢光電板清除乾淨。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法