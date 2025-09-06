「2025桃園客家義民祭」重頭戲挑擔踩街明登場 封路管制

桃園客家義民祭每年的挑擔踩街活動都吸引許多民眾參加。（資料照）

2025/09/06 13:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園客家義民祭」系列活動，明天（7日）下午2點重頭戲挑擔踩街活動，將由「平鎮褒忠祠義民爺」率領，從中壢區的銀河廣場出發，沿街前行到平鎮褒忠祠，警方規劃，明天下午1點起，將管制平鎮區復旦路二段23巷，民眾應配合提前改道。

褒忠祠義民廟人員表示，今年的桃園客家義民祭，由在地的5里包括興南、興平、興和、興國、永興里辦公處輪值，結合平鎮區各里與社區發展協會，組成象徵「挑擔奉飯精神」的踩街隊伍，另邀請踩街團隊、在地藝文團隊參與，隊伍中將包括客家花鼓隊、親子挑擔、競技啦啦隊、甜姐兒舞團、中華民國龍獅協會等。

「桃園客家義民祭是桃園市重要的客家文化活動之一，希望透過系列慶典活動，來緬懷客家先烈，並發揚褒忠義民的精神。」平鎮區長蕭巧如說，系列活動已於8月30日由音樂舞台劇率先登場；7日的挑擔踩街活動是系列活動的重頭戲，同一天還有客家大戲可觀賞；8日、9日還有青年展演與客家戲接著熱鬧。

「2025桃園客家義民祭」系列活動熱鬧展開。（桃園市政府提供）

