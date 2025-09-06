為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉縣新庄滯洪池1.7萬片廢光電板 廠商完成改善清除

    環境管理署人員到新庄滯洪池稽查。（記者林宜樟攝）

    2025/09/06 12:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月重創台灣中南部的太陽光電設施，總計33案場受到災損，光電板總受損約13.5萬片，其中由泰商元昱公司設置的嘉義縣新庄滯洪池光電設施，9月初時仍有約1.7萬片堆置岸邊，環境部限期業者9月5日前改善完成，今天環境管理署人員到場稽查，岸邊已無廢棄光電板，完成改善。

    環境部9月2日表示，風災受損的光電板經分類整理後，近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片陸續收集暫置合法場地，約88％光電板均已妥為安置及處理，剩約1.7萬片堆置在新庄滯洪池岸邊，要求元昱公司9月5日前完成改善，否則政府將接手處理，相關費用將會向業者求償。

    環境部長彭啓明8月29日時曾說明，元昱公司堆置廢光電板在新庄滯洪池農地，逾期未清除已被罰600萬元，廠商提出清除計畫經嘉義縣環保局核准，清除期限展延至9月5日，屆時仍未清完將開罰600萬元。

    今天環管署人員到新庄滯洪池周邊進行稽查，岸邊及暫置場均已無廢棄光電板。

    新庄滯洪池旁已無廢棄光電板。（記者林宜樟攝）

    原本的暫置場已無廢棄光電板。（記者林宜樟攝）

