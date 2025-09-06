外交部普度友邦供品參祭 異國好料加外幣紙錢超澎湃

外交部長林佳龍中元節前夕率領同仁舉行普度祈福儀式。（外交部提供）

2025/09/06 11:54

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢中元節，外交部長林佳龍昨（5）日率領同仁舉行普渡祈福儀式，祈願外交業務推展順利、同仁闔家平安康健、國際局勢和平繁榮。

外交部說明，儀式依循傳統習俗，除準備五牲、素果、酒禮及金紙等供品外，此次更透過具吉祥寓意的供品，例如「元寶可頌」象徵好運、圓滿順利，另有呼應今年台灣東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，讓台灣在國際上屢創奇蹟、精彩可期的奇異果，傳達全體同仁祈求心安和樂、諸事保庇、業務推動圓滿的心意。

另外，今年友邦及友好國家也提供供品參祭，例如「貝里斯」的辣椒醬，展現熱情的外交活力；「立陶宛」巧克力意喻甜蜜長久；「巴拉圭」牛肉滋養豐盈；「瓜地馬拉」咖啡及「貝里斯」蘭姆酒風味乖乖，象徵邦誼密切友好，共同祈祝世界和平，榮邦興耀。

從外交部提供的照片中也可見，至少有模仿台幣、美金、日幣的紙錢也在供品桌上祭祀。外交部說，各單位及同仁踴躍參加此項民俗祭典，透過普渡活動承襲傳統文化內涵，也藉由此活動提醒同仁時刻謙卑敬慎，恪盡職守，全力推動外交工作，造福民眾。

