中元普度別說「保佑全家平安」 專家教4招避免卡到陰

2025/09/06 11:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（6日）是農曆7月15日中元節，各地在中元前後這幾天都有普度，高雄易經民俗專家高輔進提醒，祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」，以避免「好兄弟賴著不走」，他也傳授4招，避免卡到陰。

高輔進表示，原本普度儀式，就是要敬獻三牲、水果、乾糧、零嘴食物，給俗稱的好兄弟食用。原則上，這些好兄弟吃完後便會離開，前往下一個想去的目的地，不過，如果在祭拜時，唸的祭文有錯的話，小心好兄弟可能留下來。

高輔進解釋，一般神明過生日、祭祀時除了祝壽外，還會祈求保佑全家平安、運勢順利、財源滾滾之類內容，如果你有福報，神明大都會應允；但祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」之類的話，避免好兄弟享受到普度的福利後，就很容易賴著不走，恐家宅不寧了。

他進一步說明，就民俗角度來說，農曆7月是孝親月，是要付出的月份，加上是鬼月，很多好兄弟在外遊蕩，這時就要用「付出」來安撫好兄弟的概念；也就是在祭祀好兄弟時，跟祭祀神明不一樣，祭文內容基本上，是寫「勿來干擾全家的運勢」的重點來訴求，千萬不要奢求「保平安、增財運」，避免賴著不走，最後一定要加一句「各歸其位」，這樣好兄弟享用完普度後，就會走開。

為預防好兄弟賴著不走，讓民眾覺得家裡怪怪的，或有人不順，甚至卡到陰，高輔進建議普度結束後，採取4項作法，首先是點檀香原料製成的淨香，淨化空間，消除陰氣；其次是擺幾盆黃金葛、虎尾蘭的盆栽，淨化空間，消除陰氣；第三，嚴重的話，建議灑鹽米，淨化空間無形的濁物，消除陰氣；最後是到大型宮廟取淨化符令，拿到家裡灑淨，淨化空間陰暗物，消除陰氣。

