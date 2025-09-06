為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元普度別說「保佑全家平安」 專家教4招避免卡到陰

    祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」之類的話，避免好兄弟賴著不走。（高輔進提供）

    祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」之類的話，避免好兄弟賴著不走。（高輔進提供）

    2025/09/06 11:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（6日）是農曆7月15日中元節，各地在中元前後這幾天都有普度，高雄易經民俗專家高輔進提醒，祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」，以避免「好兄弟賴著不走」，他也傳授4招，避免卡到陰。

    高輔進表示，原本普度儀式，就是要敬獻三牲、水果、乾糧、零嘴食物，給俗稱的好兄弟食用。原則上，這些好兄弟吃完後便會離開，前往下一個想去的目的地，不過，如果在祭拜時，唸的祭文有錯的話，小心好兄弟可能留下來。

    高輔進解釋，一般神明過生日、祭祀時除了祝壽外，還會祈求保佑全家平安、運勢順利、財源滾滾之類內容，如果你有福報，神明大都會應允；但祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」之類的話，避免好兄弟享受到普度的福利後，就很容易賴著不走，恐家宅不寧了。

    他進一步說明，就民俗角度來說，農曆7月是孝親月，是要付出的月份，加上是鬼月，很多好兄弟在外遊蕩，這時就要用「付出」來安撫好兄弟的概念；也就是在祭祀好兄弟時，跟祭祀神明不一樣，祭文內容基本上，是寫「勿來干擾全家的運勢」的重點來訴求，千萬不要奢求「保平安、增財運」，避免賴著不走，最後一定要加一句「各歸其位」，這樣好兄弟享用完普度後，就會走開。

    為預防好兄弟賴著不走，讓民眾覺得家裡怪怪的，或有人不順，甚至卡到陰，高輔進建議普度結束後，採取4項作法，首先是點檀香原料製成的淨香，淨化空間，消除陰氣；其次是擺幾盆黃金葛、虎尾蘭的盆栽，淨化空間，消除陰氣；第三，嚴重的話，建議灑鹽米，淨化空間無形的濁物，消除陰氣；最後是到大型宮廟取淨化符令，拿到家裡灑淨，淨化空間陰暗物，消除陰氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播