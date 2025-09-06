週末防午後雷陣雨 天氣風險曝下週天氣概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週六下半天就有機會發展為今年第16號颱風塔巴，對台灣沒有影響。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」受太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，而目前在南海有個新的熱帶性低氣壓形成，預估週六下半天就有機會發展為今年第16號颱風塔巴，對台灣沒有影響，週日台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會，南部則有陣雨發生，下週一颱風水氣就會減弱，各地還是有午後雷陣雨，但雨勢明顯緩和，下週二以後太平洋高壓又再增強，各地轉晴午後多雲。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，太平洋高壓影響，晴午後多雲，山區短暫雷陣雨，今天受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，大致上是晴午後多雲的天氣型態，只有在各地山區有零星午後雷陣雨。也因為天氣穩定，白天氣溫頗高，新北有38度極端高溫出現機會。台南有連續36度高溫出線機會。桃園以南到新竹氣溫有達36度機會。建議中午避免外出，就算外出也要防曬防中暑。

粉專指出，目前在南海有個新的熱帶性低氣壓形成，預估週六下半天就有機會發展為今年第16號颱風塔巴，不過受高壓邊緣東南風導引向廣東一帶接近，對台灣沒有影響，倒是港澳在下週一受颱風暴風圈影響，航班起降可能會受到影響，週日台灣天氣隨颱風或熱帶性低氣壓北上，也會有所變化。主要是因為颱風外圍偏南風水氣增加，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會，南部則有陣雨發生，建議週日避免前往山區，河邊溪邊活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。

粉專續指，下週一颱風水氣就會減弱，各地還是有午後雷陣雨，但雨勢明顯緩和，下週二以後太平洋高壓又再增強，各地轉晴午後多雲，僅山區有午後雷陣雨的夏季型天氣，暫無颱風影響台灣機會。

