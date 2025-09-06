「天使的眼淚」嘉明湖 湖名由來和2位軍官有關

中央山脈稜線三叉山下有一個「蛋形池」，布農族稱它為「月亮的鏡子」，帶有神話意涵；山友則稱它為「天使的眼淚」，地圖上則標示為嘉明湖。嘉明湖的名稱，源自40年前2名軍官的名字。（資料照）

〔中央社〕中央山脈稜線三叉山下有一個「蛋形池」，布農族稱它為「月亮的鏡子」，帶有神話意涵；山友則稱它為「天使的眼淚」，地圖上則標示為嘉明湖。嘉明湖的名稱，源自40年前2名軍官的名字。

位於三叉山下、海拔3310公尺的嘉明湖，晴天時湖面湛藍，如鑲嵌在稜線上的寶石。隨著雲層、日出及夕陽變化，湖光山色呈現不同風貌。

布農族口述歷史指出，三叉山與這個池是族人的獵場及異族戰場，也是布農族分散遷徙的十字路口，因此稱此湖為「月亮的鏡子」。

民國66年，政府推行十大建設，高山一等三角點聯測工作中，上尉萬嘉慶與中尉沈明佑奉命測量三叉山，並在報告中為這個池命名。他們取2人名字的中間字「嘉」與「明」，將「蛋形池」命名為嘉明湖。

萬嘉慶曾在臉書回憶，66年4月9日，他與沈明佑攜帶測量設備到三叉山，發現山腳下有個既無入水口也無出水口的池子，由高處鳥瞰，形如渾然天成的雞蛋，湖面平靜無波，周圍無樹、寂靜無聲，景色獨特。

他說，任務結束後，他們需提交成果報告，其中『點之記』（內容包含行走路線、紮營地點等），取水處也是一大重點。靈感來自2人名字的中間字，最終於66年4月12日傍晚定名「嘉明湖」。萬嘉慶表示，他於71年退伍，後來何時地圖標註嘉明湖他並不清楚；嘉明湖成為登山旅遊勝地，讓他感到意外。

沈明佑接受中央社記者電話訪問表示，當時他和萬嘉慶曾想過其他名字，最後決定以2人名字的中間字命名，多年前他曾向林業及自然保育署台東分署提過此事。

林保署台東分署森林育樂科長陳盈源表示，布農族稱嘉明湖為「cidanumas buan」，意為「月亮的鏡子」，因為湖面能映照月亮，具有神話意涵，更是原住民族重要文化傳說，也吸引國內外山友前往。

有關嘉明湖名稱由來，有一說是與當年聯勤測量隊隊員的名字有關，因而定名為「嘉明湖」，並登錄在地圖上。在日治時期的文獻裡，也曾被記錄為「三叉池」；1970年代，登山界則口耳相傳「天使的眼淚」之名。

陳盈源表示，不論是「嘉明湖」、山友口中的「天使的眼淚」或布農族的「月亮的鏡子」，這些名字除形容它的美麗，也帶有神秘色彩。陳盈源提醒每山友，前往嘉明湖需做好登山裝備，尊重並共同維護土地與生態，才能更深刻感受它的風采。

