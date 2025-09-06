AIT盛大中元普度！供桌上有「亮點」 網讚：比台灣人用心

從AIT分享的照片中網友發現了不少「亮點」。（取自AIT臉書）

2025/09/06 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的中元普度來臨，美國在台協會（AIT）今日在處長谷立言的帶領下，舉行普渡儀式，並如往年一樣準備了滿桌「澎湃好料」祭拜「好兄弟」。從AIT分享的照片中，網友發現了不少「亮點」大讚「比台灣人用心！」

AIT今日在臉書發文表示，今年谷立言處長首次親自用中文誦讀祝禱文，誠意滿滿。氤氳繚繞的香煙中，充滿了他們誠摯祝禱的心意。AIT按照傳統習俗準備了滿桌澎湃好料祭拜好兄弟，這些祭品不僅豐盛，更包含深刻寓意，AIT也問網友：「知道為什麼一定要拜空心菜嗎？知道五色豆子代表什麼嗎？你知道拜龍眼又有什麼寓意嗎？ 」

從AIT分享的照片可見，除了上述提到的供品，特別的還有香菜口味拌麵及香菜口味乖乖、多力多滋，讓網友直呼是「香菜專區」；另外還有AIT舉辦活動時會使用的「美國愛台協會」啤酒。傳統的五色豆、三牲，以及台灣人認為能「保平安」的乖乖，也一樣不少；此外，AIT還用紅棗在供桌前排出「中元普度」四個中文字，讓網友直呼「有創意」。

在留言區，網友紛紛表示：「谷處長很用心」、「入境隨俗、看得出很有心，準備的好豐盛」、「真佩服！供品準備得比台灣當地人的精細」、「入境隨俗，太接地氣了，謝謝AIT對我國的尊重」、「AIT真的好用心」。

另外，關於AIT提到為何中元普度要拜空心菜、五色豆、龍眼，空心菜象徵「心中無愧」、「心靈空明」，重點是不能煮熟，象徵「半生不熟」希望好兄弟吃飽後勿留戀人間；龍眼寓意「招財進寶」、「眼明心亮」；五色豆則象徵五行平衡，祈求陰陽調和、家運平安。

AIT還用紅棗在供桌前排出「中元普度」4個中文字，讓網友直呼「有創意」。（取自AIT臉書）

AIT用心準備普渡，獲得網友好評。（取自AIT臉書）

