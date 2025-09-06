提前過中秋！彰化500戶邊緣戶領關懷金 這團隊8年義剪不缺席

美髮設計師用專業技術響應社會公益，免費替民眾修剪頭髮做造型。（記者張聰秋攝）

2025/09/06 10:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節快到了，彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「月圓送暖，用愛陪伴」關懷活動，為縣內經濟邊緣戶送上關懷金與物資。現場除了有愛心企業與慈善團體共襄盛舉，更特別的是，已經連續8年都來義剪的雅頓國際時尚造型美髮團隊，今年也不缺席，3位年輕髮型師親手為民眾剪髮、做造型，用專業手藝讓大家煥然一新，變得更漂亮更有精神。

雅頓經理陳修慶表示，美髮業回饋社會的方式，就是用手上的剪刀、梳子，把人變漂亮，因為人變美了，心情自然也會好，好運氣也就跟著來了。雅頓團隊不僅在中秋節關懷活動現身，多年來也持續響應彰化縣政府的公益串聯站，將愛心與溫暖送到更多需要的角落。

縣長王惠美親自頒發感謝狀，感謝各界善心人士與企業的長期支持。她說，縣府積極整合公私部門資源，成立「公益串聯站，彰化有夠讚」平台，透過公開透明的方式，讓更多愛心資源能有效運用。今年截至7月底，已收到近800萬元的善款與超過320萬元的物資，同時也感謝嘉里大榮物流公司長年提供公益物流服務，讓愛心物資能順利送到需要的家庭手中。

社會處表示，這次的中秋關懷活動，總計發放500戶經濟弱勢邊緣戶中秋關懷金，今天現場邀請80戶家庭代表參與，除了發放由靈鷲山慈善基金會提供的物資，現場也有彰化基督教醫院團隊提供免費血壓測量及健康諮詢服務，還有反詐騙宣導、國民年金宣導，及就業諮詢等，就是希望透過這些服務與資源，讓民眾感受到社會的溫暖與關懷。

雅頓國際時尚造型美髮團隊連續8年參加中送愛關懷活動，設計師現場為民眾修剪髮型。（記者張聰秋攝）

年輕美髮設計師用專業技術讓大家煥然一新。（記者張聰秋攝）

愛心關懷物資袋內容豐富，包括白米、麵條、零食、罐頭與保養品等，讓民眾在中秋節前感受溫暖。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府舉辦「月圓送暖，用愛陪伴」中秋關懷活動，現場發放民間捐贈的愛心物資。（記者張聰秋攝）

彰化縣警察局活動現場設攤進行反詐騙宣導，提醒民眾提高警覺，守護辛苦錢。（記者張聰秋攝）

