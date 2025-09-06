甘露梨香甜傳愛心 卓蘭青農助植物人安養經費籌募

苗栗縣卓蘭鎮青農許哲陞捐200盒甘露梨予創世基金會苗栗院義賣，協助募集清寒家庭植物人安養經費。（圖由創世苗栗院提供）

2025/09/06 10:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮青農許哲陞熱心公益，捐出200盒自家農園栽種的甘露梨禮盒予創世基金會苗栗院義賣，協助清寒家庭植物人安養經費募集。創世苗栗院長陳綠蓉感謝其愛心義舉，並表示甘露梨碩大甜美，適合作為中秋送禮，歡迎民眾選購做愛心。

許哲陞傳承兩代梨園，栽種的甘露梨大又甜美，他秉著取之於社會用之於社會的理念，熱心公益，獲悉創世苗栗院募集清寒植物人安養經費，也捐出200盒甘露梨予院方義賣。

許哲陞謙虛地說，有能力就盡量幫助需要幫助的人，並介紹甘露梨禮盒分5顆裝、7顆裝，前者每顆26~30兩重、後者每顆17~20兩重，歡迎大家踴躍響應，一起做公益。

此外，院方也邀請公館鄉「蘭庭農莊花園餐廳」主廚阿丞師到院已甘露梨入菜，製作新鮮清甜的甘露梨果泥及水梨沙拉，提供院民品嚐。

陳綠蓉表示，時值甘露梨產季，縣內所產甘露梨碩大甜美，加上中秋節將屆，更適合作為佳節贈禮。民眾的一份愛心，將化為支持植物人安養服務，讓更多家庭獲得安心照顧。可洽愛心專線：037-275848 分機「梨子小組」。

介紹甘露梨禮盒分5顆裝、7顆裝，前者每顆26~30兩重、後者每顆17~20兩重，歡迎大家踴躍響應，一起做公益。（圖由創世苗栗院提供）

許哲陞熱心公益，獲悉創世苗栗院募集清寒植物人安養經費，也捐出200盒甘露梨予院方義賣。（圖由創世苗栗院提供）

