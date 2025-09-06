為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市平鎮、楊梅超過1.7萬用戶 10日晚間10點起停水23小時

    台灣自來水公司官方網站已公告停水範圍。（取自台水公司官網）

    台灣自來水公司官方網站已公告停水範圍。（取自台水公司官網）

    2025/09/06 10:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處預計10日晚間10點到11日晚間9點，暫停供應桃園市楊梅區三民里、平鎮區南勢里等18個里自來水，時間共23小時，估計受影響用戶1萬7514戶；台水公司表示，停水是為了配合「楊梅區幼獅路送水管工程」新舊管聯絡工程，請用戶提早儲水備用。

    這個工程的停水範圍包括楊梅區三民、仁美、光華、四維、埔心、梅溪、永平、瑞坪、瑞塘、瑞溪、金龍等里，及平鎮區南勢、宋屋、平安、平鎮、廣仁、金星、鎮興等里，共18個里。

    台水公司建議，用戶提早於停水前6小時完成儲水備用，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警，否則恐因馬達空轉過久產生高溫，致馬達損壞或引起火災，也易造成供水管網產生負壓而吸入污水；另，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，停水期間應將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。

    用戶若於恢復供水後仍缺水，可通知台水公司或桃園市政府經濟發展局處理，相關的停水資訊可查詢台水公司網站（https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播