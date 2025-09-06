桃市平鎮、楊梅超過1.7萬用戶 10日晚間10點起停水23小時

台灣自來水公司官方網站已公告停水範圍。（取自台水公司官網）

2025/09/06 10:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處預計10日晚間10點到11日晚間9點，暫停供應桃園市楊梅區三民里、平鎮區南勢里等18個里自來水，時間共23小時，估計受影響用戶1萬7514戶；台水公司表示，停水是為了配合「楊梅區幼獅路送水管工程」新舊管聯絡工程，請用戶提早儲水備用。

這個工程的停水範圍包括楊梅區三民、仁美、光華、四維、埔心、梅溪、永平、瑞坪、瑞塘、瑞溪、金龍等里，及平鎮區南勢、宋屋、平安、平鎮、廣仁、金星、鎮興等里，共18個里。

台水公司建議，用戶提早於停水前6小時完成儲水備用，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警，否則恐因馬達空轉過久產生高溫，致馬達損壞或引起火災，也易造成供水管網產生負壓而吸入污水；另，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，停水期間應將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。

用戶若於恢復供水後仍缺水，可通知台水公司或桃園市政府經濟發展局處理，相關的停水資訊可查詢台水公司網站（https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1）。

