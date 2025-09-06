台南麻豆文旦剩2成 警方護柚啟動

警方訪視麻豆文旦集貨場。（警方提供）

2025/09/06 10:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦在丹娜絲風災後僅剩2成多的產量，為守護農民的心血，麻豆警分局結合地方巡守隊啟動「護柚專案」，要到文旦季結束。

麻豆文旦栽種面積約830公頃，是中秋最具代表性的果品，果肉柔軟多汁、香氣濃郁，風味酸甜中帶微苦，尤其是老欉文旦，更是品質絕佳，深受消費者喜愛，但在風災後的整體產量鋭減，讓今年的麻豆文旦更加彌足珍貴，南市農業局說，市場價格每台斤較往年上漲10元，大多在60至120元間。

距離中秋只剩1個月，麻豆文旦已大採收，為守護農民心血結晶，避免辛苦成果遭竊，麻豆警分局特別啟動「護柚專案」，積極編排警力，投入柚園、文旦集貨場防竊工作，以實際行動守護「寶柚」。

麻豆分局長洪國哲說，轄區內文旦種植面積廣泛，不少柚園位置偏遠，巡防難度高，護柚專案結合社區守望相助的警民合作，先由分局偵查隊勘查易遭竊地點，再會同各所所長設置巡邏箱編排警力巡邏柚園及集貨場、倉庫，並結合義警、民防及社區守望相助隊等民力，實施24小時不間斷巡邏機制，全力防範竊案發生。

麻豆警分局呼籲民眾，如發現可疑人車出沒果園周邊，請立即通報警方，共同守護在地農民一年來的辛勤成果，也讓消費者能安心享用香甜可口的麻豆文旦。

警民合作護柚。（警方提供）

警方巡護柚園。（記者楊金城攝）

麻豆警深夜編排巡邏柚園。（警方提供）

