為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南麻豆文旦剩2成 警方護柚啟動

    警方訪視麻豆文旦集貨場。（警方提供）

    警方訪視麻豆文旦集貨場。（警方提供）

    2025/09/06 10:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦在丹娜絲風災後僅剩2成多的產量，為守護農民的心血，麻豆警分局結合地方巡守隊啟動「護柚專案」，要到文旦季結束。

    麻豆文旦栽種面積約830公頃，是中秋最具代表性的果品，果肉柔軟多汁、香氣濃郁，風味酸甜中帶微苦，尤其是老欉文旦，更是品質絕佳，深受消費者喜愛，但在風災後的整體產量鋭減，讓今年的麻豆文旦更加彌足珍貴，南市農業局說，市場價格每台斤較往年上漲10元，大多在60至120元間。

    距離中秋只剩1個月，麻豆文旦已大採收，為守護農民心血結晶，避免辛苦成果遭竊，麻豆警分局特別啟動「護柚專案」，積極編排警力，投入柚園、文旦集貨場防竊工作，以實際行動守護「寶柚」。

    麻豆分局長洪國哲說，轄區內文旦種植面積廣泛，不少柚園位置偏遠，巡防難度高，護柚專案結合社區守望相助的警民合作，先由分局偵查隊勘查易遭竊地點，再會同各所所長設置巡邏箱編排警力巡邏柚園及集貨場、倉庫，並結合義警、民防及社區守望相助隊等民力，實施24小時不間斷巡邏機制，全力防範竊案發生。

    麻豆警分局呼籲民眾，如發現可疑人車出沒果園周邊，請立即通報警方，共同守護在地農民一年來的辛勤成果，也讓消費者能安心享用香甜可口的麻豆文旦。

    警民合作護柚。（警方提供）

    警民合作護柚。（警方提供）

    警方巡護柚園。（記者楊金城攝）

    警方巡護柚園。（記者楊金城攝）

    麻豆警深夜編排巡邏柚園。（警方提供）

    麻豆警深夜編排巡邏柚園。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播