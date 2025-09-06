奧地利林茲電子藝術節登場，北藝大與藝術家向世界秀台灣。圖為聲音藝術表演王淳俐「甘波 3.0」（北藝大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全球最具指標性電子藝術盛會「奧地利林茲電子藝術節（Ars Electronica Festival）」登場，自1979年創辦以來已成為世界最重要的跨界平台之一，聚焦藝術、科技與社會的對話與呈現，每年吸引國際頂尖藝術家、科學家與研究者齊聚，國立台北藝術大學新媒系今年亦參展，向世界傳送台灣科技藝術迴響。

北藝大說明，2023年首度成為國內唯一入選「Campus」單元的學校，且連續3年獲邀參展，持續展現台灣在國際舞台的藝術能量與影響力，今年以「向星門的迴聲」為展覽主題，新媒系系主任王福瑞擔任計畫總監，老師王連晟與林晏竹共同擔任策展人。

此次展覽聚焦訊號回響、感知重構、維度連結與未來意識，帶領觀眾從古老星門神話連結至當今人工智慧計畫與宇宙的想像，同時展現台灣科技、感知與政治之間的張力，並提出提問「藝術能否成為穿透物質、開啟更多可能性的入口？」這次展覽也由前瞻藝術映照出台灣的國際位置，從冷戰時期的科技前線，到今日全球供應鏈的核心節點，台灣始終在國際政治與科技脈動中共振、迴響，孕育獨特的文化與藝術能量。

參展藝術家包括郭展良、沈宇軒、郭敬棕、陳寬睿、楊浚加、鄭芳宜與羅慧綾，作品形式橫跨互動藝術、聲音藝術與結合人工智慧創作，展現台灣新媒體藝術的多元能量；展出作品包含「聲態系_共鳴」建構自然與人造之間的聲音生態系統；「囂」以機械共鳴喚起被遺忘的感知經驗；「截圖的影像」則透過AI影像分類將觀眾的截圖轉化為共享記憶；「蹦」則以人工智慧即時轉化照片為3D物件，邀請觀眾共創虛擬場景。

此外，今年北藝大也與「台灣當代文化實驗場（C-LAB）」合作「穹形語法」單元，將穹形結構（Dome）運送至奧地利，播映作品包括C-LAB 未來視覺實驗室的「Re-Generative」等，將台灣獨特的沉浸式未來視覺影像呈現於林茲國際舞台，亦將舉辦三場聲音藝術表演，包括王淳俐「甘波 3.0」、劉東昱「塗鴉本」及賴宗昀「L.T.Y.」，展現前衛聲響的實驗力道。

北藝大與「台灣當代文化實驗場（C-LAB）」合作「穹形語法」單元，將穹形結構（Dome）運送至奧地利。（北藝大提供）

