雲林縣復康巴士推動逾15年 民間企業連2年共捐4輛

2025/09/06 10:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內身心障礙者約5萬人，占總人口數7.4％，為讓身心障礙朋友交通方便，雲林縣政府推動復康巴士服務，迄今已有超過50輛巴士。為加強設備精進，有民間建設公司去年捐贈2輛復康巴士，今年再捐2輛價值百萬的小型復康巴士。縣府表示，協助雲林打造更完善的無障礙交通網絡。

縣府社會處長林文志指出，雲林縣身心障礙者占總人口數7.4％，需交通協助者有20%，縣府從2009年投入復康巴士接送服務，近年積極推動老舊車輛汰換與設備升級，獲得廣大回響，目前累計受贈復康巴士達54輛。

林文志表示，2021年起復康巴士接送服務由民間專業團隊接手，去年服務人次達10萬3684人次，相較於縣府自辦，成長約2.5倍。此外，今年度小型復康巴士共59輛，還有1輛大型復康巴士，將再添購置1輛大型復康巴士，強化戶外活動服務支援能量。

此場捐贈是由文傑建設股份有限公司董事長郭進源主持，由雲林縣長張麗善代表縣府受贈捐贈者。

張麗善表示，縣府現有的復康巴士，有54輛由企業或個人捐贈，郭進源、楊美慧賢伉儷去年捐贈2輛復康巴士，今年再度捐贈2輛，相信可讓弱勢團體與長輩都能感受無私的關愛與關懷。

郭進源表示，父母親都是高齡者，深知長輩生活就醫不便，盼吸引更多人捐贈復康巴士。

林文志表示，復康巴士服務除電話預約外，更有線上預約系統與LINE官方帳號綁定服務，民眾透過手機直接訂車、即時掌握上下車的時間地點、行車位置等。

郭進源（左）連兩年捐4輛復康巴士給雲林縣政府，他表示明年再捐2輛。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣復康巴士導入智慧科技，優化預約及接送服務。（圖由雲林縣政府提供）

