孕婦檢查寶寶胎心音突消失 施景中急開刀「整個胎囊娩出」救回一命

施景中透露，本週四為一名雙胞胎孕婦進行例行檢查，突然發現其中一名寶寶胎心音減速，他隨即要求孕婦進產房，沒想到剛裝監測器就發現胎心音掉下去變成回不來，他為此立刻緊急開刀，並與其他醫師一起將寶寶急救回來。（圖擷自臉書）

2025/09/06 13:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中時常在臉書分享醫病小故事，他昨日發文透露，本週四為一名即將剖腹生產的雙胞胎孕婦進行例行檢查，突然發現其中一名寶寶胎心音減速，他隨即要求孕婦進產房，沒想到剛裝監測器就發現胎心音掉下去變成回不來，他為此立刻緊急開刀，並與其他醫師一起將寶寶急救回來。這番故事讓網友感動之餘，也直呼光看文字就起雞皮疙瘩，大讚「施醫師真是救命菩薩」。

施景中發文指出，他在為一位下週一要剖腹生產的雙胞胎孕婦進行例行性檢查時發現比較小的寶寶突然沒有什麼羊水了，於是幫她做了胎心音檢查（NST），結果顯示大概20多鐘有兩次明顯的胎心音減速。他為此馬上請孕婦到產房，安排可能傍晚或隔天剖腹。

施景中表示，沒想到到產房之後，監測器一裝上去，胎心音掉下去變成回不來，於是緊急推去開刀房裡面，全身麻醉做剖腹生產。劃刀下去，迅速把第一個小孩生出來。第二個寶寶因為太小又沒有羊水，於是他用「En caul」（不破水，直接將整個胎囊和胎盤娩出）方式來生產。

施景中說，在生產的當下，看到胎兒被羊膜緊緊的包裹住，露出個腳丫子，旁邊都是濃濃的胎便。在小朋友生出之後，在一旁準備的新生兒科醫師，熟練迅速的為這個寶寶急救，沒有多久寶寶就恢復了正常的呼吸。

施景中也提到，傍晚時接生另外一個29週的寶寶，他也追問這一個都是胎便的小孩後來如何？新生兒科醫師說情況都還不錯，他才放下一顆心。

施景中直言，當時如果沒有安排孕婦昨天的例行性回診，拖到下週一才開刀的話，這個小孩子可能就沒了。

施景中說，後來訪視這位媽媽，她說雖然有點意外，不過昨天是佛教大勢至菩薩的生日，寶寶應該也會得到菩薩的護佑。

施景中在文末也說明，雙胞胎一般都是在上面那個寶寶體重會比較小，但是如果碰到沒有羊水，真的要非常謹慎。

對此網友紛紛熱議，發文不到1天有近6萬名網友按讚，並紛紛留言表示「真的是好加在」、「看著看著又眼眶泛紅了」、「還好遇到施P」、「說生小孩很簡單的男生都該看到這篇」、「施醫師真是救命菩薩」、「謝謝辛苦的醫護團隊」。

針對什麼是「En caul」，施景中過去也曾在接受媒體訪問時說明，若遇到胎兒比較脆弱，像是早產或胎位不正等情況，若強行破水，強大的宮縮壓力可能會造成胎兒骨折或瘀青，這時婦產科醫師大多會選擇不破水、直接將讓胎兒包著羊膜囊「整顆」拿出，因為若是強行破水可能會讓胎兒骨折或瘀青。

