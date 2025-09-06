為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南市府推虎頭埤觀光 中秋烤肉送水彈槍對戰體驗

    南市觀旅局結合水彈槍對戰體驗遊戲，在虎頭埤推出中秋烤肉活動。（南市觀旅局提供）

    南市觀旅局結合水彈槍對戰體驗遊戲，在虎頭埤推出中秋烤肉活動。（南市觀旅局提供）

    2025/09/06 10:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕搶攻中秋節連假的旅遊商機，台南市政府全力行銷虎頭埤觀光，推出超值的烤肉菜單，再贈送水彈槍對戰體驗，歡迎親子一起來同樂。

    南市觀光旅遊局10月4～6日將在有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤推出中秋烤肉活動，並結合年輕族群最喜愛的水彈槍對戰體驗遊戲，打造別具風味、且適合全齡朋友與毛孩的佳節饗宴，邀請民眾來到園區欣賞湖濱山色，大啖美食，熱鬧團圓。

    今年虎頭埤中秋烤肉活動推出4～10人的菜單，海陸口味齊全，包含大家最喜歡的蔗香琵琶雞、蜜汁雞翅或雞腿，以及醬香里肌肉、蒜香豬肉、老攤香腸等，還有活凍白蝦、魷魚、鯖魚、花枝丸，搭配毛豆莢、杏鮑菇、櫛瓜等蔬菜，營養均衡。

    民眾可依人數與品項選擇自己喜愛的組合，價格自1400元～3500元，4～6人、7～8人、9～10人套餐，還分別贈送2人、4人、5人的水彈槍對戰體驗活動，好吃又好玩。

    市長黃偉哲表示，虎頭埤景致秀麗，湖光山色與寧靜氛圍最適合親友同聚，今年中秋，規劃專屬烤肉區，還幫忙將食材與用具準備好，讓遊客們輕鬆地歡度佳節。

    黃偉哲說，10月4日也是虎頭埤低碳遊園設施啟動之時，遊客不僅能享受烤肉的美味，還可以輕鬆賞玩虎頭埤，對年幼或年長者都更加友善，歡迎大家一起來體驗。

    觀光旅遊局長林國華提到，今年中秋特地結合最受歡迎的水彈槍對戰，希望在品嘗豐富烤肉之餘，也能透過遊戲體驗活動，幫大家消暑，也消耗熱量，維持健康，以及健美體態。

    虎頭埤即將在中秋節連假迎來新的水陸域遊憩設施，除了陸域的拉拉車之外，還有嶄新的太陽能遊湖船、腳踏船、咖啡杯船，以及餐飲服務等。

    10月4～6日每天烤肉報名前100組，每組還加贈水陸域體驗活動60元折價券1張，可用於搭乘拉拉車、太陽能遊湖船及餐飲，希望更多遊客搶先體驗虎頭埤的全新魅力。

    10月4～6日凡帶毛孩購票入園的民眾，每隻毛孩將贈送統一企業Petlife的100g優質犬糧1包，快樂過中秋，數量有限，500包送完為止。

    中秋烤肉活動採預先網路報名，至10月2日止，網址：2025虎頭埤中秋烤肉活動，相關問題可洽06-5800821查詢。

    南市觀旅局在虎頭埤再度推出有趣的中秋烤肉活動。（南市觀旅局提供）

    南市觀旅局在虎頭埤再度推出有趣的中秋烤肉活動。（南市觀旅局提供）

