三階段訓練打造職場即戰力 溫世仁基金會啟動人才培育公益計畫

2025/09/06 10:16

〔記者林曉雲／台北報導〕大三以上的學生面對準備求職的挑戰，溫世仁文教基金會今（2025）年啟動「2025 TalentNXT Fresh人才培育計畫」，完全免費地協助學生了解個人特質與專業技能，再經由參訪企業等課程，找到最適合自己發展的職涯舞台。

溫世仁文教基金會副執行長楊香容表示，學員可以利用這個計畫，跟很多企業交流，機會難得，還可以享有學長姐專屬的社群資源、職缺引薦與回訓機會，是一個可以長期信賴和依靠的後盾。

溫世仁文教基金會自2011年起開辦人才培育計畫至今深耕14年，累積海內外超過25000位大學學生及初入職場的青年參與，縮減學用落差，順利接軌職涯起步。

今年推出全新的「TalentNXT Fresh人才培育計畫」，旨在協助參與的學員了解個人的特質與專業技能，再經由產業趨勢分析與職場所需人才的探索，最終能找到自己最合適發展的職涯舞台，計畫自即日起開始接受申請至9月28日截止，凡大學三年級以上在學學生，以及工作兩年內的社會新鮮人，都可以上網填表。

基金會說明，採三階段式培育，首先進入基礎培育階段，開啟為期1.5個月的訓練週期，基金會以獨創的「4C職場即戰力」為主軸，配搭各種線上課程資源與探索工作坊，讓學員打下良好的知識基礎，也幫助學員了解自身的優勢，減少未來在選擇工作時產生的疑惑。

基金會表示，完成並通過基礎期的學員，就有機會進入進階培育階段，此階段設計在於建立學員團隊合作與設計思考的能力，學員在參與2天1夜實體工作坊之中，深度學習職場技能，除了提升跨域溝通的實戰力，更幫助他們展開跨科系和跨產業的人脈關係。

最終進入第3階段合格結訓的學員，可參加由基金會特別安排的企業參訪活動，實地了解企業運作與文化，並進行面對面交流，經過企業成功媒合的學員，還自動享有為期3個月的「Onboarding領新陪伴」，希望學員能適應職場，並且順利展現最好的自己。去年結訓的學員林趙萱表示，從大三開始就覺得很迷惘，不知道未來要走哪一個職涯方向、要培養哪些能力，參與基金會計畫學習到面試技巧、參與企業媒合，發現自己的求職優勢。

三階段訓練打造職場即戰力，溫世仁文教基金會啟動人才培育公益計畫。（溫世仁文教基金會提供）

