堅持200年傳統 八德三元宮中元普度豎燈篙所需莿竹全自取

八德三元宮按照古禮完成燈篙竹取竹的儀式。（三元宮提供）

2025/09/06 10:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕各大廟宇舉辦中元節普度法會，依古禮豎立燈篙讓無祀孤魂循著燈篙前來享受人間祭拜，只是架設燈篙所需的莿竹，從認、取、運、豎都要廟方親力親為，不僅耗費人力且相當危險，如今許多宮廟都委外採購；但八德三元宮200多年來都堅持自行取竹習俗，昨派員前往大溪半屏山取竹，並依古禮完成取竹祭祀、疏文及運送，並完成燈篙架設，讓無祀孤魂能夠享受祭拜。

為召請三界眾神賜福及招引十方無祀孤魂前來普度現場，三元宮由副主任委員邱創德、爐主邱奕誠成立取竹團隊，農曆七月一日就四處尋找合適莿竹，除了竹身長滿硬刺外，還要竹身挺直、配合祭祀習俗，竹尾朝向日升東方，最後在大溪半屏山找到這棵18公尺以上莿竹，還要在竹身綁上紅布條「認竹」。

請繼續往下閱讀...

昨天則由邱創德、邱奕誠率隊前往「取竹」，現場須除祭拜山神及土地公告知取竹目的，取竹過程中更是要小心，莿竹根部、竹身硬刺、竹尾竹葉都需要保留，由於現場為山坡地，人員稍有不慎，就會被竹身的硬刺刺傷；最後由5個人協助搬運出山，最後才由在平地待命的吊車、大卡車及交通維安人員，慢慢將莿竹運至八德三元宮廣場。

莿竹送達後，隨後由專人進行竹身的最後清理及豎立，此時的莿竹才能被稱之為「燈篙竹」，綁上「七星燈」，糊上符令、天金紙，裹以草蓆，包上紅布，以保持潔淨，中元普度祭典結束後，還會舉行謝燈篙儀式及降下燈篙上的七星燈、旗，之後燈篙竹會裁切數段，隨同需要火化的祭祀用品，一起在放水燈儀式中火化。

八德三元宮按照古禮完成燈篙竹取竹的儀式。（三元宮提供）

八德三元宮按照古禮完成燈篙竹取竹的儀式。（三元宮提供）

八德三元宮按照古禮完成燈篙竹取竹的儀式。（三元宮提供）

莿竹叢周遭都是尖銳的倒鉤刺，取竹時相當危險。（三元宮提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法