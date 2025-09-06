為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海釣船七美海域垂釣 赫見鯨魚、鯨鯊現身

    七美海域海釣，先是鯨魚現身。（三叉戟遊艇提供）

    七美海域海釣，先是鯨魚現身。（三叉戟遊艇提供）

    2025/09/06 09:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島及南海七美海域，常見海釣船前往垂釣，有民眾參加澎湖海釣行程，船隻於七美附近約100米深海域，先後見到鯨魚、鯨鯊浮上水面，秒變成賞鯨船，但大型海洋掠食者現身，使漁獲量減少，不過能目睹海洋巨獸，也算不虛此行。

    澎湖三叉戟遊艇昨（5）日，載運愛諾絲7號民宿客人，前往七美海域進行海釣，先在七美附近約100公尺水深處，遇上1隻鯨魚浮上海面噴水換氣，並於船邊悠游，絲毫沒有怕人的生澀感，不久後竟又遇上一隻鯨鯊，身長約50呎以上，比15人座遊艇還長，不停跟在海釣船邊，比鯨魚表現的還親人，難怪被稱為海中溫柔的巨人、大憨鯊等稱號。

    2頭海洋巨獸相繼現身，因此把魚兒都嚇跑了，導致漁獲量不佳，但是對於船上遊客而言，卻是一趟前所未有的賞鯨之旅。

    其實除了在七美接連看到鯨魚、鯨鯊相繼現身之外，澎湖東海的屈爪嶼，8月24日至26日也在水深約60米海域，相繼出現鯨鯊和魔鬼魟等保育類海洋生物，可能因今年颱風相繼過境，有效為海水降溫，澎湖海域再現大批洄游性生物，才會吸引大型掠食者聚集。

    鯨鯊直接靠在遊艇旁，身形比十五人遊艇還大。（三叉戟遊艇提供）

    鯨鯊直接靠在遊艇旁，身形比十五人遊艇還大。（三叉戟遊艇提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播