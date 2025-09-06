海釣船七美海域垂釣 赫見鯨魚、鯨鯊現身

七美海域海釣，先是鯨魚現身。（三叉戟遊艇提供）

2025/09/06 09:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島及南海七美海域，常見海釣船前往垂釣，有民眾參加澎湖海釣行程，船隻於七美附近約100米深海域，先後見到鯨魚、鯨鯊浮上水面，秒變成賞鯨船，但大型海洋掠食者現身，使漁獲量減少，不過能目睹海洋巨獸，也算不虛此行。

澎湖三叉戟遊艇昨（5）日，載運愛諾絲7號民宿客人，前往七美海域進行海釣，先在七美附近約100公尺水深處，遇上1隻鯨魚浮上海面噴水換氣，並於船邊悠游，絲毫沒有怕人的生澀感，不久後竟又遇上一隻鯨鯊，身長約50呎以上，比15人座遊艇還長，不停跟在海釣船邊，比鯨魚表現的還親人，難怪被稱為海中溫柔的巨人、大憨鯊等稱號。

2頭海洋巨獸相繼現身，因此把魚兒都嚇跑了，導致漁獲量不佳，但是對於船上遊客而言，卻是一趟前所未有的賞鯨之旅。

其實除了在七美接連看到鯨魚、鯨鯊相繼現身之外，澎湖東海的屈爪嶼，8月24日至26日也在水深約60米海域，相繼出現鯨鯊和魔鬼魟等保育類海洋生物，可能因今年颱風相繼過境，有效為海水降溫，澎湖海域再現大批洄游性生物，才會吸引大型掠食者聚集。

鯨鯊直接靠在遊艇旁，身形比十五人遊艇還大。（三叉戟遊艇提供）

