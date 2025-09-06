教育部培訓逾百位教師，兩階段打造青少年自殺防治支持網絡。（教育部提供）

2025/09/06 10:05

〔記者林曉雲／台北報導〕面對複雜多變的數位環境，教育部結合數位公民素養與情緒覺察，委託國立政治大學辦理「推廣引導學生情緒覺察策略」及「發展以學校為本位之自殺防治精進策略」計畫，並與社團法人台灣放伴教育協會合作，舉辦「數位公民素養×情緒覺察」教案設計工作坊，兩階段協助教師成為學生心理健康的重要守門人，能引導學生在數位環境中覺察自我情緒，增進心理健康與因應能力，打造青少年自殺防治支持網絡。

教育部國教署組長葉信村說明，計畫目的係為落實以學校為本位之自殺防治策略，活動超過百位教師參與，分別於台北、新竹、台中、高雄及線上舉辦，採人數少、高品質的兩階段培訓，第一階段於8月進行主題認識與教案設計，並要求教師課後於班級或校內實施至少一堂自編課程；第二階段則將於11月辦理回流工作坊，邀請教師進行跨校經驗分享與成果交流，期能建立青少年心理健康支持網絡，發揮教師成長之共學力量與跨專業合作。

參與活動的麗山國中老師分享，這套課程非常符合學生需求，很期待之後能與放伴協會持續交流討論。

葉信村表示，課程聚焦於青少年在數位環境中常見的情緒壓力議題，如仇恨言論、數位溝通，及「身心調適假」的相關推動措施，並協助教師將社會情緒學習（SEL）與自殺防治理念融入教案中，成為學生心理健康的重要守門人。

葉信村說明，教育部將持續透過心理健康促進、校園初級預防工作及推動教案設計與教師專業研習，落實「預防勝於治療」的理念，並持續結合數位公民素養與情緒教育，鼓勵學校善用創新教案推動自殺防治，讓校園成為青少年安心成長的友善環境。

教育部培訓逾百位教師，兩階段打造青少年自殺防治支持網絡，圖為教案設計工作坊。（教育部提供）

