上半年高雄觀光景點遊客排行 駁二破600萬人次居冠

駁二經常舉辦各類市集，吸引遊客。（記者葛祐豪攝）

2025/09/06 09:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據交通部觀光署統計，今年上半年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，駁二以603.6萬人次居冠，比去年同期增加6.3%；旗津風景區則持續低迷，只有260.2萬人次。

2023年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，由旗山老街以817.3萬人次奪冠；2024年駁二藝術特區超車，高達889.4萬人次。

交通部觀光署透過電信數據人流或門票數統計，今年上半年，高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次 ，仍以駁二603.6萬人次居首，比去年同期567.5萬人次，增加6.3%，預料整年將直逼千萬人次；其次為愛河風景區439.2萬人次，減少10.7%；第三名是旗山老街385.6萬人次，減少5.6%。

蚵子寮漁港以336萬人次居第四，成長18.1%；第五名是瑞豐商圈329.5萬人次，成長21.8%；今年起獨立為單一據點的佛光山佛陀紀念館，以298.4萬人次擠進第六；蓮池潭以297.3萬人次居第七，成長21.7%；旗津風景區以260.2萬人次跌到第八，減少3%；義大世界239.7萬人次居第九，減少1.6%；第十名是佛光山200.9萬人次，成長28%。

其餘超過百萬人次遊客的還有衛武營藝文中心168.6萬人次、金獅湖景區141.1萬人次、高雄市文化中心104.1萬人次；澄清湖雖只有83萬人次，但今年7月起遊客免收門票，預期遊客數會大幅增加。

蓮池潭龍虎塔整修完工後，遊客逐漸回籠。（記者葛祐豪攝）

澄清湖7月起擴大為全國遊客都免收門票，遊客數預期大幅增加。（記者葛祐豪攝）

