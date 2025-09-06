為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上半年高雄觀光景點遊客排行 駁二破600萬人次居冠

    駁二經常舉辦各類市集，吸引遊客。（記者葛祐豪攝）

    駁二經常舉辦各類市集，吸引遊客。（記者葛祐豪攝）

    2025/09/06 09:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據交通部觀光署統計，今年上半年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，駁二以603.6萬人次居冠，比去年同期增加6.3%；旗津風景區則持續低迷，只有260.2萬人次。

    2023年高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次，由旗山老街以817.3萬人次奪冠；2024年駁二藝術特區超車，高達889.4萬人次。

    交通部觀光署透過電信數據人流或門票數統計，今年上半年，高雄市主要觀光遊憩據點遊客人次 ，仍以駁二603.6萬人次居首，比去年同期567.5萬人次，增加6.3%，預料整年將直逼千萬人次；其次為愛河風景區439.2萬人次，減少10.7%；第三名是旗山老街385.6萬人次，減少5.6%。

    蚵子寮漁港以336萬人次居第四，成長18.1%；第五名是瑞豐商圈329.5萬人次，成長21.8%；今年起獨立為單一據點的佛光山佛陀紀念館，以298.4萬人次擠進第六；蓮池潭以297.3萬人次居第七，成長21.7%；旗津風景區以260.2萬人次跌到第八，減少3%；義大世界239.7萬人次居第九，減少1.6%；第十名是佛光山200.9萬人次，成長28%。

    其餘超過百萬人次遊客的還有衛武營藝文中心168.6萬人次、金獅湖景區141.1萬人次、高雄市文化中心104.1萬人次；澄清湖雖只有83萬人次，但今年7月起遊客免收門票，預期遊客數會大幅增加。

    蓮池潭龍虎塔整修完工後，遊客逐漸回籠。（記者葛祐豪攝）

    蓮池潭龍虎塔整修完工後，遊客逐漸回籠。（記者葛祐豪攝）

    澄清湖7月起擴大為全國遊客都免收門票，遊客數預期大幅增加。（記者葛祐豪攝）

    澄清湖7月起擴大為全國遊客都免收門票，遊客數預期大幅增加。（記者葛祐豪攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播