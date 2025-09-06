為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丟完垃圾還要等半小時丟回收！ 苗栗市試辦「資源回收車先行」

    苗栗市公所試辦「資源回收車先行」，先資源回收、再垃圾清運。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所試辦「資源回收車先行」，先資源回收、再垃圾清運。（圖由苗栗市公所提供）

    2025/09/06 09:59

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市實施垃圾不落地行之有年，不過公所清潔隊經常接獲民眾投訴及市民代表、里長陳情，垃圾車、資源回收車兩車相隔太遠，甚有民眾丟完垃圾得再苦等半小時資源回收車到來。經公所了解箇中問題後，試辦「資源回收車先行」，若收效果，未來再正式上路。

    市長余文忠表示，此問題在夏季尤為凸顯，公所清潔隊幾乎每週都會接到鄉親投訴以及代表、里長陳情，垃圾車、資源回收車兩車相距太遠，丟完垃圾在原地等候，時間差最多達半小時以上，相當不便。

    因垃圾清運車與資源回收車是一起出勤，經市公所追究原因，原來是夏日民眾喝冷飲頻率大增，瓶瓶罐罐增加，使得資源回收車的清潔隊員收運的時間拉長，如此一點一點的時間累積，資源回收車也就和垃圾車距離越來越遠，導致鄉親頻頻抱怨等太久。

    為此，公所清潔隊推出夏季回收作業調整方案，並於9月起試辦「資源回收車先行」一個月，先回收、後清運垃圾；若效果不錯，明年夏季將正式上路。余文忠表示，試辦期間，也請鄉親不吝給予回饋、反映。

    夏日民眾喝冷飲頻率大增，瓶瓶罐罐增加，使得資源回收車的清潔隊員收運的時間拉長。（圖由苗栗市公所提供）

    夏日民眾喝冷飲頻率大增，瓶瓶罐罐增加，使得資源回收車的清潔隊員收運的時間拉長。（圖由苗栗市公所提供）

