    首頁　>　生活

    國旅不振！中市高山飯店七八月訂房不到五成 業者嘆「最慘暑假」

    武陵農場暑假病房率不佳。（記者張軒哲攝）

    2025/09/06 09:37

    〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假出國人數大增，台中市各景點飯店七、八月訂房不如預期，高山飯店梨山賓館、武陵農場、福壽山農場及谷關風景區飯店訂房率都不到五成，業者坦言國旅的氛圍太差了，對飯店業而言算是最慘的暑假。

    各大學下週將陸續開學，七、八月桃園機場出境人數大增，也影響國旅人數，國內不少景點飯店暑假訂房人數不如預期，高山避暑賞花勝地武陵農場指出，去年暑假住房率58.20%，今年下滑至37.04%。

    福壽山農場表示，今年暑假因為連續颱風的關係，農場暑假的住宿率大約只有4到5成，水蜜桃和蘋果也都受到颱風影響減產，農業收入和去年相比也減少約5成。

    梨山賓館副總林閔政表示，梨山賓館暑假住房率只有4成3，七月整體住宿率不佳，原本期待八月，卻又遇到颱風攪局，前幾年疫情期間是不能旅遊，通通都沒生意這就另當別論，今年是可以旅遊的時間點，卻是最慘的暑假。谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，今年暑假國旅的氛圍太差了，谷關各飯店訂房約3到6成之間，有受到颱風影響。

    台中市除了山區飯店暑假訂房率不佳，高美濕地文青網美打卡景點，高美遊客中心露營區今年暫時封閉整修，所幸台中海洋館上個月下旬開幕，讓港區震大金鬱金香酒店、台中港酒店等旅宿業者業績提升。

    梨山賓館暑假訂房率不到五成。（記者張軒哲攝）

