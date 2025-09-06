法國總統科學顧問訪台 趙歷祐：見證台灣國際化進步

教育部政次劉國偉（左）代表歡迎法國孔多塞校園校長趙歷祐（右）來訪台灣。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台法交流再更進一步，法國孔多塞校園校長暨法國總統科學顧問趙歷祐（Dr. Pierre-Paul Zalio）受邀訪問我國，訪團拜會多所我國頂尖大學校院，並與中央研究院及國家圖書館等學術機構簽署相關合作協議，深化台灣與法國在人文社會科學領域的學術交流合作。

趙歷祐表示，回顧與台灣的淵源，他於1996年首次訪台，當時的訪台經驗成為他學術國際化的起點，因而對台灣懷有特殊情感，多年來他見證台灣國際化的進步，並認為台灣的國際化經驗值得法國參考，台灣在民主體制與價值觀上與法國相近，是可靠的夥伴，雙方未來應有更廣闊的合作空間。

教育部邀請法國孔多塞校園（Campus Condorcet）校長暨法國總統科學顧問博士趙歷祐（Dr. Pierre-Paul Zalio）於今（2025）年8月31日至9月7日間訪台，該校園教授拉波里耶（Dr. Pascale Laborier）陪同來台，教育部政次劉國偉表示，此行不僅展現台法雙邊在學術研究、教育政策與人文社會領域交流上的緊密連結，教育部將以此行為契機，深化台灣在國際學術社群中的角色與能見度，為年輕世代打造更多跨國學習與研究的機會。

劉國偉指出，孔多塞校園是歐洲最大、專為人文社會科學建立的研究園區，匯聚11所法國具有國際聲譽之高等教育與研究機構，此模式對台灣在人文社會科學領域的發展與國際鏈結上極具啟發，期盼未來台灣和法國能在既有良好合作基礎上持續深化合作，包括加強高等教育與研究機構之間的交流，推動跨國學術與研究合作，共同拓展彼此的合作視野與影響力。

教育部安排趙歷祐出席國家圖書館於孔多塞校園設置「台灣漢學資源中心」（TRCCS）簽約儀式，也安排訪團拜會中研院院長廖俊智，中研院於2023年曾贈送近400冊人文社會科學專書予孔多塞校園，趙歷祐此次訪台回贈283冊書籍予中研院，強化雙方的合作。

此外，教育部安排訪團拜會中山大學、成功大學、台灣大學、政治大學等校，並舉行2場公開演講及座談，於清大及台灣師範大學分別以「科學與民主間關係」及「面對時代挑戰的人文與社會科學」為題發表演講，與我國師生對話。

