    收假鈔店家喊生意難做！曬真假百元鈔對比 網揪出多處破綻

    1名網友近日轉發一張「真鈔、假鈔」對比照片，引發不少網友討論。（圖擷自「爆廢公社」臉書粉專）

    1名網友近日轉發一張「真鈔、假鈔」對比照片，引發不少網友討論。（圖擷自「爆廢公社」臉書粉專）

    2025/09/06 10:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日轉發一張「真鈔、假鈔」對比照片，直言該店家家做小本生意，卻收到假鈔氣得大罵，貼文曝光後引發不少網友討論。

    這名網友於「爆廢公社」轉發一張「真鈔、假鈔」對比照片，內容提及「看得出來嗎？

    生意難做還收到假鈔，上下比對，大家一起來找碴」。

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「上面中間的人沒了，100元下面那個logo也偏淡，中間仿偽條碼也看起來很奇怪，中央銀行的中也不對，博愛也淡了」、「上面假鈔，真鈔使用再舊，背景圖和各處細節都不會糊掉，紙質本身不容易纖毛化」、「上面假的，孫中山笑得太假」、「上面的線條模糊，解析度差太多，應該是印表機印出來的。」、「上面那張假的，防偽線一看就知道，還有位置也不對」。

    據了解，警方指出，新台幣設有多種防偽功能，民眾可在收受鈔券時先「看一看」，將鈔券左半部迎光透視，其右下角會出現隱藏數字浮水印，再「摸一摸」，觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺凸起墨紋，最後「轉一轉」，輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨不同角度反光變換顏色。

    相關新聞請見︰

    看一看、摸一摸、轉一轉 3招辨假鈔

