為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東慈鳳宮、玉皇宮中元普度 部分交通管制

    屏東慈鳳宮及玉皇宮兩大宮廟同時進行中元普度。（記者葉永騫攝）

    屏東慈鳳宮及玉皇宮兩大宮廟同時進行中元普度。（記者葉永騫攝）

    2025/09/06 09:53

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是農曆中元節，屏東慈鳳宮、玉皇宮兩大宮廟同時盛大舉行中元普度，慈鳳宮席開900桌，永福路封路、中山路部分管制交通，而玉皇宮則是在自由路部分管制，除了祭拜好兄弟外，也對去世的寵物進行超度，不管是對先人及去世寵物皆一視同仁。

    屏東慈鳳宮中元普度法會豎立燈篙、在高屏溪施放船型水燈邀請水陸好兄弟參與普度，共準備了900桌的祭品，讓好兄弟好好飽餐一頓，現場也舉辦法會用藥物治療及超度好兄弟，今年因為參與的人數再創新高，因此屏市永福路封路、中山路部分管制。

    屏東玉皇宮今天同樣舉辦慶讚中元大甘露施食法會，屏東市自由路部分進行管制，除了對先人及好兄弟的普度外，玉皇宮也普及去世的寵物，讓許多飼主也準備了寵物生前喜歡食物和玩具，透過超度法會讓寵物也能好好享用、治療疾病，希望早日投胎。

    慈鳳宮及玉皇宮在今天中元普度後，高達數千份的普度的物資，將會發送給屏東市、南州、萬巒、滿州、恆春等鄉鎮市的低收入戶。

    屏東兩大宮廟中元普度盛況空前。（記者葉永騫攝）

    屏東兩大宮廟中元普度盛況空前。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播