屏東慈鳳宮、玉皇宮中元普度 部分交通管制

屏東慈鳳宮及玉皇宮兩大宮廟同時進行中元普度。（記者葉永騫攝）

2025/09/06 09:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是農曆中元節，屏東慈鳳宮、玉皇宮兩大宮廟同時盛大舉行中元普度，慈鳳宮席開900桌，永福路封路、中山路部分管制交通，而玉皇宮則是在自由路部分管制，除了祭拜好兄弟外，也對去世的寵物進行超度，不管是對先人及去世寵物皆一視同仁。

屏東慈鳳宮中元普度法會豎立燈篙、在高屏溪施放船型水燈邀請水陸好兄弟參與普度，共準備了900桌的祭品，讓好兄弟好好飽餐一頓，現場也舉辦法會用藥物治療及超度好兄弟，今年因為參與的人數再創新高，因此屏市永福路封路、中山路部分管制。

請繼續往下閱讀...

屏東玉皇宮今天同樣舉辦慶讚中元大甘露施食法會，屏東市自由路部分進行管制，除了對先人及好兄弟的普度外，玉皇宮也普及去世的寵物，讓許多飼主也準備了寵物生前喜歡食物和玩具，透過超度法會讓寵物也能好好享用、治療疾病，希望早日投胎。

慈鳳宮及玉皇宮在今天中元普度後，高達數千份的普度的物資，將會發送給屏東市、南州、萬巒、滿州、恆春等鄉鎮市的低收入戶。

屏東兩大宮廟中元普度盛況空前。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法