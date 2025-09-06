國人上半年手搖飲喝掉290億元 「手搖飲之都」高市又蟬聯

高雄市手搖飲的店家數和營收都居全國第一。（記者侯承旭攝）

2025/09/06 09:49

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年上半年全台灣喝掉的手搖飲突破290億元，高雄市蟬聯「手搖飲之都」，不論營業家數與營收都居全國之冠。

根據財政部統計，今年1至6月的全台灣手搖飲店家數共1萬5996家，以高雄市2993家最多，幾乎台灣每5家手搖飲店有1家開在高雄；其次依序為台南市2599家、台中市2087家、桃園市1175家、新北市1168家、台北市1047家。與去年同期相比，全台灣手搖飲店少了102家。

今年上半年全台灣手搖飲店的整體營收達290.2億元，比去年同期增加了11.9億元，年增4.29%。以縣市分析，高雄市營收達43.3億元居冠，其次依序為台南市39.7億元、台中市38.1億元、台北市31億元、新北市29.2億元、桃園市24.8億元。

整體而言，手搖飲的營業家數與營業額都呈現從北往南遞增的現象，中南部縣市的天候相對較炎熱，即使冬天也熱賣，加上店租成本略低廉，使得手搖飲蓬勃發展，尤其高雄市不論店家數量與營業額都居全國第一，台南市緊追在後。

