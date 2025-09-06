響應國際公益日 微星科技邀小兔子視障者沖泡及展售咖啡

中華小兔子新生命協會的視障朋友，利用藍芽溫控壺和語音磅秤等輔具沖泡出經典美味咖啡。（記者翁聿煌攝）

2025/09/06 09:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市微星科技公司為關懷視障朋友和弱勢族群，在國際公益日邀請中華小兔子新生命協會與視障朋友，在員工餐廳販售手沖咖啡，員工們看著視障者利用藍芽溫控壺和語音磅秤等輔具沖泡出經典咖啡，紛紛停下腳步，既驚嘆視障者的手藝，更用心品嘗咖啡的滋味。

微星科技張協理表示，公司秉持公益理念並持續推動永續發展目標（SDGs），以社會關懷、誠信治理及環境永續為願景，落實ESG，曾於2023年獲得國家企業環保獎，2024年獲EcoVadis永續發展企業評鑑銅牌，希望善盡企業社會責任，為支持小兔子新生命協會，公司除先邀請協會在大廳展出視障者和銀髮長輩的畫作外，再發送email「一杯融合愛與勇氣的力量之飲--銀障共融咖啡」給全公司2800名員工，鼓勵同仁一起來購買咖啡，成為視障者與銀髮長輩共融的行動夥伴。

請繼續往下閱讀...

居間串聯公益活動的社會局主秘黃逢明表示，微星科技長期響應新北市各項社會福利服務方案，從再生電腦、白米、防疫茶包，到學生營養午餐、獎助學金、圓夢基金、弱勢家庭急難救助等，幾乎無所不包。公司也鼓勵同仁參加各項公益活動。

小兔子生命協會秘書長林孟汝表示，視障者被刻板成只能做按摩，透過向社會局申請創新性補助方案，培力視障者沖泡咖啡，讓他們學得一技之長，也能在社會立足。像這次到微星科技服務的有兩位視障者柏澔和宜君，還有一位銀髮長輩。

視障者宜君表示，因為視網膜病變，造成視力慢慢消失，期間嘗試過按摩行政、電話募款、客服等工作，但都無法長久維持，直到遇見小兔子新生命協會，經協會培訓成咖啡師，感謝「兔爸」黃子洲的耐心指導，看到微星科技年輕的工程師拿著她手沖的咖啡啜飲，感覺非常開心。

微星科技在員工餐廳邀請小兔子新生命協會與視障朋友展售咖啡，獲得熱烈迴響。（記者翁聿煌攝）

