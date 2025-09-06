書香不吃香 誠品台東舊址再轉型賣咖啡

台東故事館由縣府招商經營咖啡館。（記者黃明堂攝）

2025/09/06 09:49

〔記者黃明堂／台東報導〕前身為台東政事務所的台東故事館10多年前由縣府整建，成立台東故事館，曾招商由誠品等書店業者經營，均因營運狀況不佳收場。縣府文化處自行規劃修繕，再委託民間業者PAGE CAFÉ焙奇咖啡進駐，融入咖啡香活化老建築。

台東故事館位於鐵花路與博愛路交叉口，在誠品書店經營的12年間，重振鐵花商圈人氣，但因實體書店營收不易而吹熄燈號，縣府後來重新招標由另家書店業者接手，也於去年提早收場。為延續公共空間再利用精神並拓展文化能量，縣府重新招商，將這棟60餘年歷史的老建築，透過咖啡館進駐賦予新生命，盼轉化為居民與旅人共享的文化據點。

縣政府說明，館舍一樓由PAGE CAFÉ營運，以「感官的慢讀所，咖啡的靈感場」為理念，結合咖啡、茶飲、閱讀與小型展演，營造輕鬆而富有文化感的氛圍。店內推出義式、手沖及各式創意飲品，其中「長濱海鹽咖啡」、「琥珀拿鐵」與洛神花系列，皆融入台東在地特色。甜點每日更新，昭和布丁、巴斯克乳酪蛋糕、肉桂捲等品項，成為來訪者口碑必點。

文化處說明，活化後的空間保留大片落地窗與自然採光，結合簡約溫暖的黃白色調，營造適合獨處閱讀或朋友相聚的共享場域。除餐飲服務外，館內也規劃「PAGE SELECTED焙奇選品」展示咖啡器具與生活美學小物，以及「漫GALLERY」不定期舉辦講座、展演與親子體驗，進一步拓展文化交流與社群連結，無論旅人短暫停留，或居民日常造訪，都能在此感受咖啡香氣與文化氛圍交織的獨特魅力。

