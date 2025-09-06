為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元節限定！命理師：今天不補財庫就像口袋破洞一直漏錢

    中元節為地官生日普渡孤魂，今天更是「補財庫」的好時機。（記者蔡淑媛攝）

    中元節為地官生日普渡孤魂，今天更是「補財庫」的好時機。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/06 09:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕

    今天中元節，農曆七月十五更是三官大帝之中的地官大帝生日，地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，地官生日為中元節普渡孤魂，命師師楊登嵙提醒，今天更是「補財庫」的好時機！

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，沒有補財庫就像是「口袋破漏沒有補」，建議民眾在求財前先補財庫，最好的時間是農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。

    「三官大帝」指的是道教中掌管天界（天府）、地界（地府）、水界（水府）三界之神，分別為天官、地官和水官，閩南話俗稱「三界公」，楊登嵙說，三位神明掌握三界間的一切行政事項，神格極為崇高，僅次於玉皇上帝，三元節就是「三元大帝」的誕辰，民間各有慶典法事，天官生日乃上元節舉行祈福法事、地官生日為中元節普渡孤魂、水官生日即下元節，請神明為運勢不好的人消災解厄。

    今年9月6日農曆七月十五為「中元節」定為「地官大帝」萬壽之辰，地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，因此可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，就有機會免除我們的因果業障。

    楊登科提醒，補財庫供品為香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表，其中祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金（土地公金）、天金（天公金）。

    地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，地官生日為中元節普渡孤魂。（楊登嵙提供）

    地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，地官生日為中元節普渡孤魂。（楊登嵙提供）

