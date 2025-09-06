為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    供老人共餐沒辦保險！花蓮審計室要求鳳林鎮公所投保食安附加險

    鳳林鎮在鎮上10個老人健康站提供共餐，但沒有保產品責任險及食安附加險，被審計部花蓮審計室要求改正。（鳳林鎮公所提供）

    2025/09/06 09:00

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮老年人口接近3成，公所在10個老人健康站辦理共餐服務，鼓勵老人走出家門一起吃飯互動，延緩失能，不過審計部花蓮審計室昨公布查核結果，發現只有部分健康站有公共意外責任險，10個站全數沒有投保食品安全附加險，食材檢驗與安全把關機制仍有不足。對此鳳林鎮公所表示，已請各站盡速投保及改善，優化餐飲服務。

    對此鳳林鎮公所強調，今年5月起已為各共餐健康站投保「公共意外責任險及食品中毒責任附加條款」，同時強化食材檢驗與採購管理機制，完善作業流程與稽查制度，並與供應商溝通，確保實際供應食材與檢驗報告相符，提升共餐安全與品質，優化長者餐飲服務。

    花蓮中南區鄉鎮青壯人口外流，長者人口偏高，尤其鳳林鎮65歲以上長者占總人口比率28.35%，多數長者子女於外地工作、無法就近照顧，鳳林鎮公所編列預算在全鎮10個老人健康站提供多元課程，並於2023年設置共餐廚房，每個健康站每週共餐2次，去年共餐經費587萬餘元，以促進長者健康與社會參與，健康站也提供課程，鼓勵長者學習健康保健知識的同時，增加與同齡者互動交流。

    審計部花蓮審計室昨公布，在去年10月的查核發現，鳳林鎮10個共餐健康站均未投保食品中毒責任附加條款，只有鳳仁、鳳義及鳳禮3站投保公共意外責任險，其餘7站未辦理相關保險，認為鎮公所在食品安全風險防範與管理作為存有缺漏。

    此外，審計部查核也發現，食材採購管理方面，鎮公所未針對供應商提供的檢驗報告進行查驗與覆核，造成檢驗品項與廠商實際採購食材不符，食材安全性與來源真實性無法掌控，審計室今年初函請鎮公所要求檢討改善。

