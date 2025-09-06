綿密香甜金山甘藷「正當時」！ 捷運善導寺、府中站旁展售會輪番開賣

「新北健康三寶甘藷」，兼具美味與營養，深受消費者喜愛。（農業局提供）

2025/09/06 09:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕正值甘藷盛產，新北市農業局與金山地區農會合作，於9月6、7日在捷運善導寺站旁「希望廣場」，及9月16、17日在捷運府中站旁「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」展售會，連續兩週共4天。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市以「綠竹筍、甘藷、山藥」打造「健康三寶」品牌，其中金山甘藷因火山黑壤土及清泉灌溉孕育，質地綿密、香甜可口。展售會主推兩大品種，包含紅心甘藷（台農66號）甜度高、富含β-胡蘿蔔素；黃金甘藷（台農57號）纖維多、口感鬆軟，常用於烤地瓜。

諶錫輝說明，活動現場除新鮮甘藷，還有甘藷加工品優惠販售，如甘藷酥110元（原價120元）、甘藷關廟麵100元（原價120元）、甘藷養生麵條35元（原價39元），並搭配南瓜、蜂蜜等在地農產，一次滿足民眾選購需求。

金山農會總幹事吳茂坤指出，甘藷不論煮、烤、炸或入甜點都別有風味，都能呈現出各種不同的美味風味，歡迎消費者親臨選購，同時也感謝市府推廣讓「金山甘藷」成為品牌。展售會外，甘藷亦可於農會網站及各大超市購得。更多購買資訊可至金山地區農會網站選購（https://www.kingsan.com.tw/index.php?cPath=17_49&osCsid=e1bogtrdl6p2n6vrv3emidb4l3）。

多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。（農業局提供）

展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及各式甘藷加工美食。（農業局提供）

