竹縣新埔鎮立圖書館空間重塑 改在舊公所後棟辦公室開張

新埔鎮立圖書館即將施工進行空間重塑等。（記者黃美珠攝）

2025/09/06 09:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮立圖書館下個月就將開工做空間重塑工程，因此搬去舊鎮公所後棟辦公室1樓、原來建設課和農經課辦公區所在，作為臨時圖書館，已經重新開館見客，計畫明年10月竣工後，才會重新遷回原址，繼續服務鄉親。

公所主任秘書王偉全說，新埔鎮立圖書館空間重塑暨設備更新規劃設計暨工程案，將整修圖書館外牆、完善防水工程、更新圖書館門窗、改善廣場鋪面、並更新升級館內的設備。計畫總經費是6120萬，其中來自客委會補助就高達3192萬，縣府文化局另補助156萬，剩下的2772萬由公所自籌辦理。

由於前述工程將在今年10月開工，1年後才竣工，因此為了讓6萬冊藏書在施工期間依舊能見客，館方在今年7月中就先閉館盤點和整理，8月初開始陸續把藏書搬到臨時圖書館現址，且如期在8月底將所有藏書整理妥當，才得以讓臨時圖書館在9月得以立刻重新開張。

臨時圖書館就在「新竹縣新埔鎮舊行政區歷史建築群」區域內，這區被列為歷建的有：舊衛生所、舊鎮代會、舊公所、以及國民黨民眾服務站共4棟建物。

目前舊鎮代會有新埔柿染坊進駐；舊公所的後棟建築，則同時有里民活動中心、公托家園外，作為臨時圖書館的場域，過去在新埔警分局辦公廳舍拆除重建工程施工期間，也曾是新埔偵查隊的隊部所在，這讓臨時圖書館所在場域，就像是一本打開中、載有地方重要發展變遷的地方史書。

新埔鎮立臨時圖書館就在圖中右側的建物一樓。（記者黃美珠攝）

新埔鎮立圖書館已經重新開館服務鄉親，大門口還高掛著「偵查隊」3個字。（記者黃美珠攝）

