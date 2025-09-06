為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元普度冷知識！「更衣」紙錢寓意曝光 網友驚呼太潮

    圖中紙錢有衣服、鞋子、梯子等圖樣的，就是「更衣」。（民眾提供）

    圖中紙錢有衣服、鞋子、梯子等圖樣的，就是「更衣」。（民眾提供）

    2025/09/06 08:50

    〔記者許國楨／台中報導〕今天是中元節，家家戶戶準備供品、金紙普度好兄弟，不過可別一股腦亂燒，否則好兄弟們可能會「穿不上新衣」！對民俗略有研究的張姓商家提醒，紙錢種類眾多，其中「更衣」最常被誤會，其實更衣紙錢上頭印的梳子、衣服、褲子、鞋子等圖案，正是要讓好兄弟們「沐浴更衣」，換上乾淨整齊的衣物。

    張姓商家笑說，有些民眾看到紙錢上印著衣服或梳子，還以為是小孩塗鴉玩具，結果隨便一把就丟進火裡，連自己都沒弄清楚燒的是什麼，事實上，更衣在普度儀式中有特別意義，通常會和壽金、刈金、金銀元寶一同焚燒，象徵讓好兄弟們洗澡、換裝，準備「體面出席」普度宴。

    除了傳統的印刷版更衣，市面上也有摺成衣服、鞋子造型的紙錢，象徵性更強，他將「更衣」照片分享到網路社群，立即引發熱議，有網友說，看到長輩拿出一張張印有梳子和褲子的紙張時，還驚呼「原來好兄弟也有穿搭需求？」也有不少網友附和：「燒完更衣就是在幫他們開箱衣櫃吧！」、「款式一應俱全。」

    張姓商家提醒，普度並非形式主義，而是展現誠意過程，金紙種類不同，代表的意涵也不一樣，若隨意混淆，不僅失了禮數，也可能讓「好兄弟們」收得一頭霧水，因此，中元節若要誠心普度，記得看清楚手上的紙錢：上面有梳子、衣服、鞋子、褲子圖樣的，就是「更衣」；若想再加強誠意，摺紙版更衣也能顯示用心。

    張姓當舖業者昨提前中元普度。（民眾提供）

    張姓當舖業者昨提前中元普度。（民眾提供）

