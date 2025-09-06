日本4位頂尖調酒師助陣高雄調酒節 27業者加碼推限定特調

「大渕修一」被譽為東京最會說故事的調酒師。（觀光局提供）

2025/09/06 08:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13、14日在愛河登場，特別邀請4位日本頂尖調酒師助陣，現場表演精湛調酒技藝；活動更結合27間在地餐酒館，推出「高雄限定」特調。

高市觀光局長高閔琳表示，本屆調酒節串聯全台逾70家風格酒吧與餐飲品牌參與，更邀請4位日本的國際級調酒師獻技，其中，南木浩史（日本東京花園酒店），多次入選World Class決賽，榮獲「2016 Chase Cocktail Competition」冠軍，擅長將經典雞尾酒重新演繹為現代藝術；山本圭介（Bee’s Knees主理人），連續5年榮登亞洲50大酒吧，以精緻日式工藝打造層次細膩的酒款。

大渕修一（The SG Club調酒師），連續6年名列亞洲50大酒吧，擅長融合日本精神與西方文化元素，被譽為東京最會說故事的調酒師；山崎創世（Grace Note主理人），入選2024年「京都最佳新酒吧」，以敘事式調酒融合在地食材聞名。

觀光局表示，4位調酒師將於9月13日活動結束後，分別客座「T.A.C.B. 人文餐酒」、「Bar DIP」、「Roma Roma」及「講古吧 Kóng-Kóo」。

此外，今年活動攜手27家高雄在地餐酒館，推出限時創作酒款，融入果香、草本與在地食材，展現港都日夜魅力。

2025高雄調酒節將於9月13、14日下午3點至8點半，在愛河河西路舉行。現場購買含酒精飲品需持調酒券，並填寫飲酒同意書；現場也設有計程車停等區，並提供台灣代駕專屬優惠。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南木浩史多次入選World Class決賽。（觀光局提供）

高雄調酒節去年人潮。（觀光局提供）

