為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本4位頂尖調酒師助陣高雄調酒節 27業者加碼推限定特調

    「大渕修一」被譽為東京最會說故事的調酒師。（觀光局提供）

    「大渕修一」被譽為東京最會說故事的調酒師。（觀光局提供）

    2025/09/06 08:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13、14日在愛河登場，特別邀請4位日本頂尖調酒師助陣，現場表演精湛調酒技藝；活動更結合27間在地餐酒館，推出「高雄限定」特調。

    高市觀光局長高閔琳表示，本屆調酒節串聯全台逾70家風格酒吧與餐飲品牌參與，更邀請4位日本的國際級調酒師獻技，其中，南木浩史（日本東京花園酒店），多次入選World Class決賽，榮獲「2016 Chase Cocktail Competition」冠軍，擅長將經典雞尾酒重新演繹為現代藝術；山本圭介（Bee’s Knees主理人），連續5年榮登亞洲50大酒吧，以精緻日式工藝打造層次細膩的酒款。

    大渕修一（The SG Club調酒師），連續6年名列亞洲50大酒吧，擅長融合日本精神與西方文化元素，被譽為東京最會說故事的調酒師；山崎創世（Grace Note主理人），入選2024年「京都最佳新酒吧」，以敘事式調酒融合在地食材聞名。

    觀光局表示，4位調酒師將於9月13日活動結束後，分別客座「T.A.C.B. 人文餐酒」、「Bar DIP」、「Roma Roma」及「講古吧 Kóng-Kóo」。

    此外，今年活動攜手27家高雄在地餐酒館，推出限時創作酒款，融入果香、草本與在地食材，展現港都日夜魅力。

    2025高雄調酒節將於9月13、14日下午3點至8點半，在愛河河西路舉行。現場購買含酒精飲品需持調酒券，並填寫飲酒同意書；現場也設有計程車停等區，並提供台灣代駕專屬優惠。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南木浩史多次入選World Class決賽。（觀光局提供）

    南木浩史多次入選World Class決賽。（觀光局提供）

    高雄調酒節去年人潮。（觀光局提供）

    高雄調酒節去年人潮。（觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播